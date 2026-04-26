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Etats-Unis Sans mentionner Trump, Obama revient sur l’incident de Washington

ATS

27.4.2026 - 00:06

L'ex-président américain Barack Obama a condamné dimanche l'incident survenu la veille à Washington lors d'un gala en présence de son successeur Donald Trump.

La violence n'a pas sa place en démocratie, selon Barack Obama.
La violence n'a pas sa place en démocratie, selon Barack Obama.
ats

Keystone-SDA

27.04.2026, 00:06

27.04.2026, 07:12

«Même si nous ne connaissons pas encore les détails des motivations derrière la fusillade d'hier soir au dîner de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche, il nous incombe à tous de rejeter l'idée que la violence ait sa place dans notre démocratie», a déclaré l'ancien président (2009-17) sur son compte X.

«Je suis soulagé de savoir que l'agent (du Secret Service, ndlr) qui a été blessé va s'en sortir», a ajouté M. Obama, sans mentionner nommément Donald Trump.

«Cet incident ne se serait jamais produit si...». Trump a trouvé un bon argument pour construire sa salle de bal

«Cet incident ne se serait jamais produit si...»Trump a trouvé un bon argument pour construire sa salle de bal

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