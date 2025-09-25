  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Financement libyen Le verdict tombe pour Nicolas Sarkozy

ATS

25.9.2025 - 15:16

L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été jugé coupable jeudi d'association de malfaiteurs mais relaxé des faits de corruption qui lui étaient reprochés dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

Nicolas Sarkozy condamné à 5 ans de prison

Nicolas Sarkozy condamné à 5 ans de prison

l'ancien président Nicolas Sarkozy, condamné à cinq ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale de 2007, juge sa condamnation d'une "gravité extrême pour l'état de droit".

25.09.2025

Keystone-SDA

25.09.2025, 15:16

M. Sarkozy, 70 ans, a en revanche été relaxé des faits de corruption.

La présidente du tribunal a expliqué que l'ancien chef d'Etat était coupable d'association de malfaiteurs pour avoir «laissé ses proches collaborateurs (...) agir en vue d'obtenir des soutiens financiers» de la part du pouvoir libyen.

Deux anciens proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Brice Hortefeux, ont été reconnus coupables. Le premier l'a été pour corruption passive et faux, tandis que Brice Hortefeux a été jugé coupable d'association de malfaiteurs.

La présidente Nathalie Gavarino doit désormais prononcer les peines.

Les plus lus

A Bombay, le plus grand bidonville d'Asie est à vendre
Intrusion de drones au-dessus de la plus grande base militaire danoise
Aux USA, le boycott médiatique envers Jimmy Kimmel s'effondre
Autriche: elle se fait passer pour une victime et récolte 37’000 euros sur «GoFundMe»
Trump ordonne la déclassification de tous les documents sur l’aviatrice Amelia Earhart
«Le Pen, ça veut dire le chef» : Marine refuse de jouer les seconds rôles au RN