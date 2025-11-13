  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Libéré sous contrôle judiciaire Procès lybien: nouvelle étape pour Sarkozy en mars prochain

ATS

13.11.2025 - 11:19

L'ex-président français Nicolas Sarkozy sera jugé en appel dans l'affaire du financement libyen à partir du 16 mars, a annoncé jeudi la cour d'appel de Paris dans un communiqué. Le procès durera jusqu'au 3 juin.

L'ancien chef de l'État a été condamné le 25 septembre à cinq ans de prison avec mandat de dépôt assorti d'une exécution provisoire pour association de malfaiteurs. 
L'ancien chef de l'État a été condamné le 25 septembre à cinq ans de prison avec mandat de dépôt assorti d'une exécution provisoire pour association de malfaiteurs. 
AP

Keystone-SDA

13.11.2025, 11:19

13.11.2025, 11:31

L'ancien chef de l'État a été condamné le 25 septembre à cinq ans de prison avec mandat de dépôt assorti d'une exécution provisoire pour association de malfaiteurs. Le tribunal de Paris l'a reconnu coupable d'avoir sciemment laissé ses collaborateurs démarcher la Libye de Mouammar Kadhafi pour solliciter un financement occulte de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007.

Il a été incarcéré pendant trois semaines à la prison de la Santé à Paris, et libéré sous contrôle judiciaire lundi. Il clame son innocence.

A ses côtés, seront rejugées neuf autres personnes, parmi lesquelles figurent deux anciens proches collaborateurs de M. Sarkozy, Claude Guéant et Brice Hortefeux, ainsi que l'intermédiaire Alexandre Djouhri, condamné à six ans de prison en première instance et incarcéré depuis.

Le tribunal correctionnel de Paris avait prononcé l'extinction de l'action publique pour l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine, mort en septembre au Liban, et pour un autre ex-collaborateur de Nicolas Sarkozy, Thierry Gaubert, qui avait déjà été condamné pour les mêmes faits dans une procédure distincte.

Il avait aussi relaxé trois personnes, Eric Woerth, ancien ministre du Travail et du Budget sous Nicolas Sarkozy, et qui fut le trésorier de sa campagne présidentielle de 2007; Edouard Ullmo, un ancien vice-président exécutif d'Airbus; et le Saoudien Ahmed Bugshan. Mais le parquet national financier (PNF) a interjeté appel pour l'ensemble des prévenus, à l'exception d'Ahmed Bugshan.

Lundi, quelques heures après sa sortie de prison, Nicolas Sarkozy a indiqué sur X qu'il allait préparer son procès en appel, afin de prouver son innocence. «La vérité triomphera», a-t-il assuré.

Réactions à Bordeaux après la remise en liberté de Nicolas Sarkozy

Réactions à Bordeaux après la remise en liberté de Nicolas Sarkozy

La remise en liberté ce lundi de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, incarcéré depuis vingt jours suite sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle, divise les Bordelais.

11.11.2025

Les plus lus

Le biathlon français secoué par un nouveau scandale interne !
Le prince George éclipse Kate, qui se prend de sévères critiques
Liaison Thonon-Lausanne: bonne nouvelle pour les frontaliers!
Même sans sortir les armes, la Russie peut «plonger la Suisse dans le noir»
Les images spectaculaires du Cervin embrasé par la nuit boréale
Des mots qui sonnent presque comme une déclaration de guerre avant Levi !