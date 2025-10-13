  1. Clients Privés
Association de malfaiteurs Sarkozy s'est vu notifier les modalités de son incarcération

ATS

13.10.2025 - 14:54

Nicolas Sarkozy s'est vu notifier lundi au tribunal judiciaire de Paris la date et le lieu de son incarcération, après sa condamnation dans le cadre du dossier libyen, ont constaté des journalistes de l'AFP. Celles-ci n'ont pas été rendues publiques.

Arrivé au tribunal dans une voiture aux vitres fumées vers 13h45, Nicolas Sarkozy est reparti 40 minutes plus tard, sans faire de déclaration.
ats

Keystone-SDA

13.10.2025, 15:43

A 70 ans, l'ancien président français va devenir le premier ex-chef d'Etat d'un pays de l'Union européenne à aller derrière les barreaux. Le 25 septembre, il a été condamné à cinq ans de prison ferme avec exécution provisoire, le déclarant coupable d'association de malfaiteurs pour avoir laissé ses plus proches collaborateurs démarcher la Libye de Mouammar Kadhafi en vue d'un financement illégal de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007.

L'ex-président, arrivé dans une voiture aux vitres fumées vers 13H45, est reparti à 40 minutes plus tard, sans faire de déclaration. C'est dans les locaux du parquet national financier que lui ont été communiquées les modalités de son incarcération, qui n'ont pas été rendues publiques.

Cette incarcération doit théoriquement intervenir dans un délai de quatre mois mais Nicolas Sarkozy sera incarcéré dans un «délai relativement proche», avait indiqué à l'AFP une source judiciaire au moment du jugement.

Pour assurer sa sécurité, il pourrait l'être soit en quartier d'isolement, soit dans un «quartier vulnérable» (QPV) dont deux prisons en région parisienne sont dotées: la Santé à Paris et Fleury-Mérogis, en banlieue.

Justice. France: Sarkozy n'espère «en aucun cas» être gracié

JusticeFrance: Sarkozy n'espère «en aucun cas» être gracié

