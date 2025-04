Sas d'accès temporaire vers la vallée de Saas

La vallée de Saas était toujours largement isolée dimanche en fin de journée suite aux chutes de neige de jeudi et à un glissement de terrain. La route entre Stalden et Saas-Grund (venant de Viège) devait cependant bénéficier d'une ouverture temporaire en soirée, a indiqué le site officiel de Saas Fee.

La situation demeure notamment complexe dans les régions de Zermatt, de Saas et du Simplon, où d'importantes perturbations continuent d’affecter la circulation (archives). sda

Keystone-SDA ATS

La route menant de la vallée du Rhône à la vallée de Saas (où vivent quelque 3500 personnes), parallèle à celle de Zermatt, restait dans l'ensemble fermée dans les deux sens dimanche, en raison des risques d'avalanche suite aux fortes chutes de neige, lit-on sur le site de l'Office fédéral des routes (OFROU) Truckinfo.ch.

Il était prévu cependant de rouvrir provisoirement le tronçon entre Stalden et Saas-Grund pendant deux heures, entre 19h00 et 21h00, comme cela a été fait la veille. Et cela malgré un petit glissement de terrain qui est venu encore compliquer la tâche de la voirie ce week-end, près de la station d'épuration de la Vallée de Saas, vers Saas-Balen.

Si l'accès à la vallée depuis le Rhône restait dans l'ensemble bloqué, le trafic a pu reprendre normalement à l'intérieur de la vallée de Saas, a déclaré à Keystone-ATS le président de Saas-Grund, Venetz Alwin.

En attendant un retour à la normale, «de nombreux touristes» ont profité de la fenêtre d'ouverture de deux heures de samedi soir pour quitter la vallée. Une longue file de voitures s'était formée à travers le village, a expliqué M. Alwin. Fait étonnant, de nombreuses personnes ont également fait le trajet inverse, a-t-il ajouté.

Fonte des neiges

Bien que le risque de glissements de terrain et d'avalanches soit encore réel, le président de Saas-Grund s'est dit optimiste pour les jours qui viennent. Le soleil a brillé sur la station dimanche après-midi, et la météo des prochains jours s'annonce bonne. Tant et si bien que la couche de neige, encore haute de 60 à 70 cm samedi, est passée à 10 à 15 cm, a décrit M. Alwin.

A noter que la station de Zermatt était à nouveau accessible depuis samedi.