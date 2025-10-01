  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Mes amis, je suis coincé» Philippines: le sauvetage d'une victime du séisme fait des millions de vues!

ATS

1.10.2025 - 17:55

Le sauvetage d'une victime du séisme aux Philippines, filmée en direct lors de son extraction des décombres par ses proches, qui creusaient à mains nues dans la nuit, recueille près de 4 millions de vues sur internet mercredi.

Filmé, le sauvetage d'une victime du séisme, à Bogo, a fait le tour d'internet avec plus de 4 millions de vues.
Filmé, le sauvetage d'une victime du séisme, à Bogo, a fait le tour d'internet avec plus de 4 millions de vues.
ATS

Keystone-SDA

01.10.2025, 17:55

01.10.2025, 18:06

Les images saisissantes montrent Dante Pianar, le visage et le haut du corps recouverts de poussière, les lèvres ensanglantées et le bras droit tatoué, tordu et coincé sous des débris de sa maison effondrée à Bogo, près de l'épicentre du séisme de magnitude 6,9 qui a fait au moins 69 morts mardi soir.

«J'ai le bras cassé (...). Aidez-moi, s'il vous plaît. Nous avons été touchés par le séisme. J'espère que vous pourrez m'aider, mes amis, je suis coincé», implore cet employé local de 28 ans, vers minuit, peu après le séisme.

La vidéo qui a été mise en ligne mercredi sur son compte Facebook, Dan Soy Vlog, a depuis été vue au moins 3,8 millions de fois.

On y voit deux proches retirer des dalles de béton et des barres d'acier qui immobilisaient tout le bas de son corps. A un moment, ils tirent sur sa chemise bleue, pour tenter de l'extraire des décombres.

Son épouse, Leonie Grace Bolambao, enceinte de deux mois et qui a également été secourue, a déclaré à l'AFP que le couple s'était couché tôt et s'était retrouvé enseveli sous les décombres de leur chambre.

Dante Pianar a ensuite été transporté à l'hôpital de Cebu pour soigner son bras fracturé.

Son épouse, professeure d'anglais, a elle été légèrement blessée et a pu ensuite rentrer chez ses parents.

«Je me suis évanouie et je n'ai pas pu réagir pendant longtemps. A mon arrivée à l'hôpital, je ne pouvais même pas parler. J'étais sous le choc. J'avais perdu l'usage de la parole», a-t-elle déclaré.

«Le bras de Dante ne peut plus bouger car un mur lui est tombé dessus. Nous n'aurions jamais imaginé que notre maison s'effondrerait (...) il n'en reste rien».

Les plus lus

«Elle vivait l'enfer à la maison», «Son mari l'épiait tous les jours»
Voici ce qui va changer pour vous au mois d'octobre
Vincent Cerutti «avait l’habitude de mordre les fesses de ses collaboratrices»
Showtime ! Suivez le choc Barça - PSG en direct
Un nouveau millionnaire au tirage du Swiss Loto!
Les démocrates bloquent tout – l'opposition est-elle de retour?