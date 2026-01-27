  1. Clients Privés
Savoie Un hôtel de Courchevel en feu, 83 personnes évacuées

ATS

27.1.2026 - 22:27

Un incendie s'est déclaré mardi soir dans un hôtel 5 étoiles de la station de ski huppée de Courchevel, en Savoie, et 83 occupants ont été évacués, ont annoncé les pompiers. Ces derniers peinent à venir à bout du sinistre mais ne déplorent pas de victimes pour l'heure.

Le feu a touché un hôtel de la station de ski huppée de Courchevel en Savoie mardi soir (image d'illustration).
Le feu a touché un hôtel de la station de ski huppée de Courchevel en Savoie mardi soir (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

27.01.2026, 22:27

27.01.2026, 22:29

Le feu parcourt la toiture aux formes complexes de cet établissement et il y a un risque important qu'il se propage à d'autres immeubles adjacents, a déclaré à l'AFP vers 22h00 le colonel Emmanuel Viaud, du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Savoie, confirmant des informations du quotidien le Dauphiné Libéré et de la radio Ici Pays de Savoie.

