Un skieur espagnol évoluant hors piste est décédé lundi enseveli par une avalanche à Tignes, en Savoie, a indiqué la station.

De l'Alsace à la Haute-Savoie, l'actualité des départements proches de la Suisse. ATS

Keystone-SDA ATS

Des pisteurs en patrouille ont été témoins du déclenchement de la coulée peu après 14h30 dans le secteur du Lavachet. Des secouristes héliportés rapidement sur les lieux ont localisé la victime, tête visible mais inconsciente. Dégagé de la neige, le skieur a été déclaré décédé peu après.

Le risque d'avalanche est classé comme «marqué» dans la plupart des massifs des Alpes du Nord, soit 3 sur 5, et comme «fort» (4 sur 5) dans les Alpes du Sud, le massif de l'Oisans et les Pyrénées, selon le bulletin publié lundi après-midi par Météo France.

Une vingtaine de skieurs ont péri en janvier dans des avalanches survenues dans différents massifs des Alpes, en Autriche, France et Suisse.