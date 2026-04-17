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Accident de circulation Saxon: une femme décède dans un accident de la circulation

ATS

17.4.2026 - 11:44

Une Suissesse âgée de 71 ans a perdu la vie jeudi dans un accident de la circulation survenu sur la route de Fully à Saxon (VS). Une violente collision s'est produite avec un véhicule à l'arrêt.

Une personne est décédée dans un accident de la circulation à Saxon, a communiqué la Police cantonale valaisanne vendredi (photo d'illustration).
Une personne est décédée dans un accident de la circulation à Saxon, a communiqué la Police cantonale valaisanne vendredi (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

17.04.2026, 11:44

17.04.2026, 11:48

L'accident s'est produit aux alentours de 16h20 peu avant l’intersection avec le chemin des Marais Neufs, a précisé la Police cantonale valaisanne dans un communiqué vendredi. «Pour des raisons que l’enquête devra établir, une violente collision s’est produite entre l’avant du deux-roues et l’arrière d’un véhicule automobile à l’arrêt.»

La motocycliste a été projetée au sol sous l'effet du choc. Dépêchés sur les lieux, les secouristes de l'OCVS144 n'ont pu que constater le décès de la victime. La conductrice de la voiture impliquée n'a, elle, pas été blessée.

La route a été fermée à la circulation durant l’intervention. Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

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