Scènes d'effroi en vol: «Des boules de feu sont venues droit sur nous»

Un vol Condor reliant Corfou à Düsseldorf a dû effectuer un atterrissage d'urgence à Brindisi en raison d'un moteur en feu. Des passagers racontent leurs expériences terrifiantes.

Un avion Condor prend feu en plein vol Les passagers d'un vol entre Corfou et Düsseldorf ont été témoins d'une scène effrayante. Un moteur a pris feu, forçant l'avion à effectuer un atterrissage d'urgence. 18.08.2025

Carlotta Henggeler

Un vol Condor de Corfou à Düsseldorf s'est terminé en cauchemar pour les passagers. Peu après le décollage samedi soir, le moteur droit a pris feu, ce qui a entraîné un atterrissage d'urgence à Brindisi, rapporte «rtl.de».

Il y avait 273 passagers à bord, dont Jasmin de Coblence avec ses deux enfants. «Des boules de feu sont venues droit sur nous», se souvient la mère, assise à quelques mètres de là. Sa fille Jana se remémore ses émotions: «J'ai vraiment eu peur pour ma vie».

D'autres passagers ont également connu des états d'anxiété similaires. Malgré la panique, beaucoup sont restés étonnamment calmes, comme le rapporte Jasmin. «Tout l'avion était en état de choc», confirme sa fille.

Atterrissage d'urgence à Brindisi

Les pilotes ont remarqué le problème du moteur sur leurs écrans de contrôle et ont décidé de se rendre à l'aéroport le plus proche, à Brindisi. Markus, un autre passager, se souvient de l'annonce faite par le pilote d'arrêter un moteur. «Je me suis alors demandé si nous allions y arriver», raconte-t-il.

Markus et sa famille étaient également à bord et ont aussi eu peur d'y passer. Après l'escale, ils se sont demandé s'ils allaient un jour reprendre l'avion. Finalement, ils ont décidé d'embarquer malgré tout dans l'avion de remplacement le lendemain.

Nuit incertaine à l'aéroport

La plupart des passagers ont passé la nuit sur le sol de l'aéroport de Brindisi. Bianca, qui voyageait avec sa mère en fauteuil roulant et sa fille, s'est sentie abandonnée. «Mon enfant a dormi sur le carrelage», raconte-t-elle. Leur seul ravitaillement: une bouteille d'eau.

Condor a confirmé qu'il n'y avait pas assez de capacité hôtelière pour loger tous les passagers. Le voyagiste Aida a également expliqué qu'il n'était pas possible de loger tous les clients dans des hôtels dans le petit aéroport régional. Les deux entreprises ont toutefois assuré qu'elles prendraient en charge les frais si les passagers avaient organisé eux-mêmes leur hébergement.

Retour à Düsseldorf

Le lendemain matin, un avion de remplacement a donc été mis à disposition pour ramener les passagers à Düsseldorf. Nombre de passagers malchanceux sont soulagés: «Maintenant, nous sommes heureux d'être de retour», dit Bianca.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.