Scènes d'effroi en vol: «Des boules de feu sont venues droit sur nous»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Atterrissage d'urgence Scènes d'effroi en vol: «Des boules de feu sont venues droit sur nous»

ai-scrape

18.8.2025 - 11:55

Un vol Condor reliant Corfou à Düsseldorf a dû effectuer un atterrissage d'urgence à Brindisi en raison d'un moteur en feu. Des passagers racontent leurs expériences terrifiantes.

Un avion Condor prend feu en plein vol

Un avion Condor prend feu en plein vol

Les passagers d'un vol entre Corfou et Düsseldorf ont été témoins d'une scène effrayante. Un moteur a pris feu, forçant l'avion à effectuer un atterrissage d'urgence.

18.08.2025

Carlotta Henggeler

18.08.2025, 11:55

18.08.2025, 11:57

Un vol Condor de Corfou à Düsseldorf s'est terminé en cauchemar pour les passagers. Peu après le décollage samedi soir, le moteur droit a pris feu, ce qui a entraîné un atterrissage d'urgence à Brindisi, rapporte «rtl.de».

Il y avait 273 passagers à bord, dont Jasmin de Coblence avec ses deux enfants. «Des boules de feu sont venues droit sur nous», se souvient la mère, assise à quelques mètres de là. Sa fille Jana se remémore ses émotions: «J'ai vraiment eu peur pour ma vie».

D'autres passagers ont également connu des états d'anxiété similaires. Malgré la panique, beaucoup sont restés étonnamment calmes, comme le rapporte Jasmin. «Tout l'avion était en état de choc», confirme sa fille.

Atterrissage d'urgence à Brindisi

Les pilotes ont remarqué le problème du moteur sur leurs écrans de contrôle et ont décidé de se rendre à l'aéroport le plus proche, à Brindisi. Markus, un autre passager, se souvient de l'annonce faite par le pilote d'arrêter un moteur. «Je me suis alors demandé si nous allions y arriver», raconte-t-il.

25 blessés. Passagers projetés en l'air, atterrissage d'urgence: grosse frayeur en vol!

25 blessésPassagers projetés en l'air, atterrissage d'urgence: grosse frayeur en vol!

Markus et sa famille étaient également à bord et ont aussi eu peur d'y passer. Après l'escale, ils se sont demandé s'ils allaient un jour reprendre l'avion. Finalement, ils ont décidé d'embarquer malgré tout dans l'avion de remplacement le lendemain.

Nuit incertaine à l'aéroport

La plupart des passagers ont passé la nuit sur le sol de l'aéroport de Brindisi. Bianca, qui voyageait avec sa mère en fauteuil roulant et sa fille, s'est sentie abandonnée. «Mon enfant a dormi sur le carrelage», raconte-t-elle. Leur seul ravitaillement: une bouteille d'eau.

Condor a confirmé qu'il n'y avait pas assez de capacité hôtelière pour loger tous les passagers. Le voyagiste Aida a également expliqué qu'il n'était pas possible de loger tous les clients dans des hôtels dans le petit aéroport régional. Les deux entreprises ont toutefois assuré qu'elles prendraient en charge les frais si les passagers avaient organisé eux-mêmes leur hébergement.

Retour à Düsseldorf

Le lendemain matin, un avion de remplacement a donc été mis à disposition pour ramener les passagers à Düsseldorf. Nombre de passagers malchanceux sont soulagés: «Maintenant, nous sommes heureux d'être de retour», dit Bianca.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

Les plus lus

Scènes d'effroi en vol: «Des boules de feu sont venues droit sur nous»
Les 7 erreurs classiques à éviter au volant en été
Swatch suscite l'indignation: «Cette limite ne doit pas être franchie»
Face à Trump, Zelensky de retour dans le saint des saints de la Maison Blanche
Exclusion des élèves frontaliers: des familles contre-attaquent
Berne: un restaurant va voir le jour... dans un cimetière!