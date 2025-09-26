  1. Clients Privés
Retards et annulations Schaffhouse agacé à cause des chemins de fer allemands

ATS

26.9.2025 - 13:15

Le canton de Schaffhouse en a assez: il ne veut plus accepter les retards et les annulations constants des trains de la Deutsche Bahn sur la ligne Stuttgart-Zurich. Dans une lettre ouverte adressée au directeur des CFF, Vincent Ducrot, il exige des «mesures immédiates».

Depuis longtemps, la Deutsche Bahn (DB) est source de mécontentement à Schaffhouse. Les trains Intercity en provenance de Stuttgart arrivent régulièrement en retard à cette gare. (archives)
Depuis longtemps, la Deutsche Bahn (DB) est source de mécontentement à Schaffhouse. Les trains Intercity en provenance de Stuttgart arrivent régulièrement en retard à cette gare. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.09.2025, 13:15

Les retards et les annulations de trains sur cette ligne ne sont plus acceptables, ont déclaré le canton et la ville de Schaffhouse ainsi que des membres du Parlement dans une lettre ouverte publiée vendredi.

Depuis longtemps, la Deutsche Bahn (DB) est source de mécontentement à Schaffhouse. Les trains Intercity en provenance de Stuttgart arrivent régulièrement en retard à cette gare. Ceux qui ont un rendez-vous à Zurich ou qui veulent prendre une correspondance sont souvent en retard, pestent les autorités. Et le trajet retour de Zurich à Schaffhouse ne se passe guère mieux, ajoutent-elles.

La ligne doit être divisée

Malgré les demandes répétées du canton et les promesses des CFF, la situation ne s'est pas améliorée, écrivent les autorités schaffhousoises dans une lettre formulée de manière inhabituellement peu diplomatique. «Le canton de Schaffhouse n'est plus disposé à se contenter de promesses d'améliorations futures.»

Les Schaffhousois exigent désormais que les CFF fassent pour leur canton ce qu'ils ont fait pour Bâle en avril. La liaison Stuttgart-Zurich doit être divisée en deux parties: une ligne reliant Stuttgart à Singen (Allemagne), près de la frontière, et une deuxième ligne reliant Singen à Zurich via Schaffhouse, exploitée par les CFF, réputés pour leur ponctualité.

À Bâle également, les CFF ont déjà supprimé deux liaisons DB vers la Suisse. En raison des retards notoires en provenance d'Allemagne, les liaisons au départ de Hambourg et de Dortmund s'arrêtent à Bâle depuis avril. Les voyageurs qui souhaitent se rendre à Zurich ou à Interlaken Ost depuis l'Allemagne doivent changer de train et prendre un train des CFF.

