Situation insolite en ville de Schaffhouse dimanche à l'aube: une passante signalait à la police un homme se balançant dangereusement au sommet d'une grue. Il a fallu l'intervention de spécialistes des pompiers pour sortir l'homme de 20 ans d'une situation dont il ne pouvait s'extirper seul, à près de 30 mètres du sol.

Le jeune homme était pendu à environ 30 mètres du sol (photo d'illustration, archives). Keystone

Keystone-SDA ATS

La police cantonale n'a donné aucune information sur les raisons qui ont conduit cet homme à grimper au sommet de la grue de chantier. Mais elle précise qu'il sera dénoncé au Ministère public et que les frais d'intervention lui seront imputés.

C'est une opération d'envergure qui a en effet été nécessaire dimanche peu après 07h30, les secours étant confrontés à une situation inhabituelle, a indiqué la police de Schaffhouse dans un communiqué. Le jeune homme était suspendu à la flèche d'une grue par une corde, sécurisé par un harnais d'escalade, mais incapable de se sauver seul.

Au cours de l'opération de sauvetage, il a d'abord été descendu en rappel jusqu'à un étage intermédiaire du bâtiment en construction. Il a pu être ensuite ramené au sol en toute sécurité à l'aide d'une échelle pivotante, a décrit la police. Une équipe de secours a transporté le jeune homme à l'hôpital pour des examens médicaux.