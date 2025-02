Cette «chamane» a sévi en Autriche et probablement en Suisse

L'an dernier, une Viennoise de 56 ans a été victime d'une arnaqueuse prétendant avoir des pouvoirs divinatoires et occultes. La police autrichienne a récemment révélé de nouveaux détails sur cette «chamane», actuellement en fuite, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen.

La chamane Mariana M., alias «Amela», fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. © LPD NÖ/LKA

Rédaction blue News

Elle s'appelle Mariana M., mais elle oeuvrait en tant que «chamane» sous le pseudonyme d'«Amela». La police autrichienne a publié un long communiqué décrivant son mode opératoire, dans l'espoir d'obtenir de nouveaux témoignages. En effet, sous couvert de «pouvoirs occultes», l'intéressée ne cherchait qu'à s'enrichir sur le dos de ses victimes.

Une Viennoise de 56 ans en a fait les frais l'année dernière. En mai 2024, «Amela», a prétendu que cette femme était maudite et qu'un décès surviendrait dans sa famille si elle ne payait pas pour «un rituel de purification» prodigué par ses soins. Après lui avoir extorqué un total de 730'000 euros, l'arnaqueuse a pris la fuite.

Aparemment, la Viennoise malheureuse ne serait pas la seule victime de cette citoyenne autrichienne de 44 ans, d’origine serbe. La police de Basse-Autriche a perquisitionné une maison dans le district de Mödling: des bijoux, de l'or, des montres de luxe et une somme d'argent liquide équivalente à plusieurs millions d'euros ont été saisis.

Plus de 6 millions retrouvés!

Dans un coffre-fort se trouvaient, en plus de 4,1 millions d'euros en espèces, 2,1 millions de francs suisses (2,5 millions d'euros), 5100 dollars américains et 500 marks allemands.

Les enquêteurs supposent donc que l'accusée ou le groupe d'auteurs ont également causé des dommages financiers importants à des victimes non seulement en Autriche, mais aussi dans l'ensemble de l'espace germanophone, en particulier en Suisse et en Allemagne, en utilisant le même mode opératoire.

La police la recherche activement depuis des mois avec un mandat d'arrêt européen. Dans la matinée du 3 février 2025, le fils de l'accusée, âgé de 29 ans et également propriétaire de la maison de Mödling, a été arrêté pour suspicion de complicité et placé en détention provisoire à la prison de Vienne.

Nouvelles découvertes

Lundi, relate la «Kronen Zeitung», la police de Basse-Autriche, en collaboration avec le ministre de l'Intérieur, a annoncé de nouvelles découvertes lors d'une conférence de presse. Les enquêteurs ont trouvé dans la villa du fils, en plus de cartes de voyance et d'amulettes, de nombreuses armes à feu et 25 kilos d'or.

Après la diffusion des photos du «butin» une première victime s'est manifestée lundi, a déclaré le chef inspecteur Johann Baumschlager de la police de Basse-Autriche. Il s'agissait d'une personne ayant reconnu des bijoux lui appartenant.

Les éventuelles autres victimes de l'arnaqueuse présumée sont invitées à contacter les enquêteurs de la police de Basse-Autriche. Tout élément quant au lieu où se trouve «Amela» sera aussi le bienvenu.

Le rédacteur a écrit cet article à l'aide de l'IA.