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Nouveau cadre Les Vaudois devront obtenir une autorisation pour faire l'école à domicile

ATS

24.3.2026 - 10:51

Le Grand Conseil vaudois a validé mardi en troisième débat la réforme de l'enseignement privé, dans des écoles et à domicile. Il s'agissait d'actualiser un cadre légal datant de 1984, avec ce changement central: le passage d'un régime d'autorisation pour l'école à domicile en quittant le public au lieu d'une simple demande comme à ce jour.

Pour l'enseignement à domicile, la grande nouveauté concerne l'introduction d'une autorisation, qu'il est possible d'obtenir deux fois par année ou plus en cas de situation exceptionnelle.
Pour l'enseignement à domicile, la grande nouveauté concerne l'introduction d'une autorisation, qu'il est possible d'obtenir deux fois par année ou plus en cas de situation exceptionnelle.
Imago

Keystone-SDA

24.03.2026, 10:51

Les députés ont accepté par 131 oui et une abstention cette révision de la loi sur l'enseignement privé (LEPr). Elle concerne deux axes principaux: l'école à domicile – qui touche plus d'un millier d'enfants dans le canton (moins de 1% de l'effectif de l'école obligatoire) – et les écoles privées, grandes et petites structures.

Le ministre de l'éducation Frédéric Borloz s'est dit «très satisfait» de la qualité des débats et des compromis trouvés. «Il s'est réjoui que «l'intérêt de l'enfant et la valorisation globale de la formation aient prévalu» dans ce «nouveau cadre plus contemporain de la loi».

S'agissant de l'enseignement à domicile, la grande nouveauté concerne l'introduction d'une autorisation, qu'il est possible d'obtenir deux fois par année ou plus en cas de situation exceptionnelle. Ce système d'autorisation est par exemple déjà en vigueur en Valais, à Fribourg, dans le Jura, à Neuchâtel et Genève.

Présenter des finances saines

Il est en outre prévu que le règlement exige un titre du niveau secondaire II (CFC, maturité, diplôme de culture générale par exemple) pour l'enseignement à domicile. La révision prévoit aussi des effectifs supplémentaires pour la surveillance et le contrôle de la scolarité à domicile.

Concernant l'école privée, une autorisation d'en exploiter une est désormais introduite. Elle est délivrée à l'institution elle-même, en sus de l'actuelle autorisation personnelle délivrée au directeur ou à la directrice de l'école. L'éventuelle révocation de cette dernière n'empêchera ainsi plus l'école privée de fonctionner.

Le nouveau cadre légal exige aussi qu'une école privée présente une «base économique sûre». Il introduit également un suivi plus scrupuleux des objectifs du Plan d'études romand (PER). Il prévoit aussi la désignation d'un référent pédagogique pour chaque école privée, qui devra répondre de l'élaboration et du respect du programme d'études de l'école.

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