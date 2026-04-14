Soucieux de ne pas perdre les socialistes indispensables à sa survie à Matignon, Sébastien Lecornu a éteint l'incendie sur le travail le 1er-Mai, au risque de se retrouver pris au piège des ambitions présidentielles de son propre camp et d'apparaître paralysé dans son action.

Sébastien Lecornu a éteint l'incendie sur le travail le 1er-Mai. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Le Premier ministre a repoussé lundi soir sine die une proposition de loi permettant d'élargir le travail le 1er-Mai, largement promue par Gabriel Attal, le chef du parti macroniste Renaissance, auquel il appartient également.

L'ensemble des syndicats et des partis de gauche étaient vent debout contre ce texte, dont devaient bénéficier des artisans boulangers et des fleuristes. Son passage en force vendredi, par une manœuvre parlementaire, avait valu à l'exécutif des menaces de censure de la gauche, y compris du Parti socialiste.

La présidente Renaissance de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et l'entourage de Gabriel Attal ont mis en cause le manque de concertation du gouvernement sur le texte. Le Rassemblement national a dénoncé l'"impuissance" de l'exécutif, et son président Jordan Bardella a estimé qu'Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, était devenu «le véritable Premier ministre».

Le PS, en permettant l'adoption du budget 2026 par l'article 49.3 de la Constitution, est devenu l'assurance-vie du chef du gouvernement, privé de majorité à l'Assemblée nationale et qui se veut le garant de la «stabilité».

«Le plus important pour Sébastien Lecornu, la mission supérieure qui lui a été confiée par le président (Macron), c'est d'assurer l'absence de risque de censure d'ici l'élection présidentielle», au printemps 2027, rappelle un conseiller ministériel.

«Méfiance»

Pour autant, en renonçant à ce texte sur le 1er-Mai, le gouvernement donne le sentiment qu'il «n'a plus de message à délivrer», note un autre conseiller. Le Premier ministre voulait «être utile» dans cette dernière année, il risque de donner l'impression de vouloir «se maintenir pour se maintenir», décrypte-t-il.

Avec la gauche unie contre cette mesure, «on a réactivé le front populaire, inutilement», déplore un cadre du bloc central, qui espère que le gouvernement ne reculera pas de la même façon sur d'autres textes clivants, sur la simplification économique ou l'antisémitisme. Sinon «on va apparaître comme des pleutres», renchérit un cacique du même camp.

De quoi tendre des relations déjà fragiles au sein de la coalition gouvernementale de la droite et du centre, sur fond d'ambitions présidentielles.

L'ancien Premier ministre Gabriel Attal, prêt à se lancer dans la course à l'Elysée, et le candidat déclaré de la droite Bruno Retailleau ont tous les deux critiqué la décision de l'exécutif sur le 1er-Mai. «Des capitulations à répétition», a attaqué le patron de LR.

M. Attal n'était pas présent ni représenté, lundi soir, à la réunion hebdomadaire à Matignon des chefs de groupes à l'Assemblée nationale dudit socle commun.

«La méfiance va s'installer», estime un autre conseiller, car le gouvernement va désormais devoir être attentif «au fond et à la forme» des textes «de son propre bord politique, qui sont d'habitude les plus +safe+».

«Eau froide»

Reste à savoir si l'Elysée de son côté, dont les relations sont notoirement glaciales avec M. Attal, a joué un rôle.

Face à une gauche «totalement conservatrice» et un parti Renaissance «qui y va tambour battant sans concertation» et avec beaucoup d'"autopromotion", le Premier ministre a dû «mettre de l'eau froide sur le moteur» et proposer de recevoir les commerçants concernés, se défend un conseiller de l'exécutif.

M. Lecornu tenait pourtant à s'afficher au-dessus de la mêlée politique sur les prix à la pompe qui flambent à cause de la guerre au Moyen-Orient ou sur le budget.

«Jusqu'à présent la position du gouvernement sur les carburants était critiquée mais comprise: on ne peut pas ressortir le chéquier», rapporte une source ministérielle.

Le chef du gouvernement prépare également attentivement le prochain budget, sur lequel il voudrait imprimer sa marque mais où les socialistes pourraient être moins accommodants à l’approche de la présidentielle.

Un responsable PS ne sait pas encore «dans quel sens ça va tourner: un champ de bataille ou bien un terrain qu'on neutralise en attendant le budget rectificatif» du nouvel occupant de l’Elysée.