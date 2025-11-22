Un habitant de l'Etat de Washington est mort après avoir contracté une forme rare de grippe aviaire auparavant détectée uniquement sur des animaux, ont annoncé les autorités sanitaires de l'Etat. Cela porte à deux le nombre de morts du virus aux Etats-Unis cette année.

Le patient possédait «un élevage domestique de volailles dans son jardin», source la plus probable de la contamination. (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le patient, identifié comme «une personne âgée souffrant de problèmes de santé sous-jacents», était hospitalisé depuis le début du mois, a indiqué vendredi le département de la santé de l'Etat.

Des tests effectués par l'Université de Washington ont indiqué que le patient souffrait du variant H5N5 du virus de la grippe aviaire, a précisé le département dans un communiqué, soulignant qu'il s'agissait «de la première infection enregistrée chez un être humain pour ce variant».

Le résultat a été confirmé par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), principale agence sanitaire du pays.

«Le risque pour le public demeure faible», ont déclaré les autorités. «Il n'existe aucune preuve de transmission de ce virus entre personnes», ont-elles ajouté. Le patient possédait «un élevage domestique de volailles dans son jardin», source la plus probable de la contamination.

Le CDC a enregistré plus de 70 cas humains de grippe aviaire cette année aux Etats-Unis. Une personne est décédée en janvier en Louisiane après avoir contracté le virus H5N1.

L'Organisation mondiale de la santé a recensé plus de 1000 cas humains de grippe aviaire depuis 2003 dans 25 pays, toutes souches confondues.