Pour le second week-end consécutif, plus aucun train des CFF et du BLS ne circulera à la gare de Bienne samedi 7 octobre dès 04h10 en raison de travaux sur les lignes électriques. Une cinquantaine de bus seront à nouveau mis à disposition des voyageurs qui devront s'attendre à des trajets plus longs de 15 à 30 minutes.

La gare CFF est photographie, ce jeudi 27 aout 2020, a Bienne. (KEYSTONE/Anthony Anex) KEYSTONE

Durant le premier week-end d'interruption du trafic du 30 septembre au 1er octobre, les CFF n'ont pas noté de problème particulier. Les bus ont pu circuler avec une bonne ponctualité et les cadences ont permis d'assurer suffisamment de places assises.

«Nous mettons en place exactement le même dispositif», a indiqué mardi à Keystone-ATS Frédéric Revaz, porte-parole aux CFF. Cette seconde interruption du trafic ferroviaire coïncide cette fois avec le début des vacances d'automne à Bienne.

Les lignes électriques à haute tension qui fournissent du courant de traction aux lignes de contact doivent être renforcées. Pendant ces travaux, l'alimentation doit être coupée dans la gare. Si le trafic ferroviaire est à l'arrêt, les commerces dans la gare sont ouverts.

Ce sont quelque 30'000 voyageurs quotidiens qui transitent par la gare un week-end. Pour apaiser le mécontentement de certains voyageurs et faciliter le déplacement des passagers, les CFF proposent un service de bagage gratuit pour les personnes domiciliées à Bienne ou dans une commune voisine.

hs, ats