Procès Seize ans de prison pour le tireur de Sonceboz

ATS

4.11.2025 - 10:25

L'homme accusé d'avoir abattu de cinq balles de révolver à bout portant le nouveau compagnon de son épouse en 2023 à Sonceboz (BE) a été condamné mardi à 16 ans de réclusion. Il a été reconnu coupable d'assassinat par le tribunal régional à Moutier.

L'antenne de Moutier du Tribunal régional Jura bernois-Seeland a condamné un homme à seize ans de réclusion pour assassinat (image d'illustration).
L'antenne de Moutier du Tribunal régional Jura bernois-Seeland a condamné un homme à seize ans de réclusion pour assassinat (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

04.11.2025, 10:25

04.11.2025, 10:27

L'accusé, demeuré impassible à l'énoncé du verdict, n'avait pas supporté que sa femme le quitte avec ses cinq enfants pour refaire sa vie avec un autre homme. Le tribunal collégial a écarté la thèse du meurtre passionnel pour retenir la prévention d'assassinat.

«Le prévenu n'a rien laissé au hasard», a souligné la présidente du tribunal Maïli Rüfenacht, ajoutant qu'il avait préparé son acte de façon minutieuse. «La victime n'avait aucune échappatoire possible», a ajouté la magistrate.

Après avoir ouvert le feu sur le compagnon de son épouse sur le parking d'une station-service à Sonceboz, le prévenu avait pris la fuite en voiture. La police cantonale bernoise avait alors lancé une chasse à l'homme pour retrouver le fuyard qui s'était rendu à un poste de douane à Bâle le même jour.

