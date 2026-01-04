  1. Clients Privés
Tragédie Seize nouvelles victimes de l'incendie de Crans-Montana identifiées

ATS

4.1.2026 - 09:57

Seize nouvelles victimes de l'incendie de Crans-Montana ont été identifiées, indiquent dimanche les autorités valaisannes. Au total, 24 défunts ont ainsi été identifiés à ce jour.

Au total, 24 victimes ont été identifiées à ce jour.
Au total, 24 victimes ont été identifiées à ce jour.
ATS

Keystone-SDA

04.01.2026, 09:57

Dix des nouvelles victimes identifiées sont suisses. Il s'agit d'une adolescente de 14 ans, deux de 15 ans et une jeune femme de 18 ans, ainsi que deux adolescents de 16 ans et un de 17 ans. On dénombre aussi un jeune homme de 18 ans, un de 20 ans et un de 21 ans.

Parmi les nouvelles victimes identifiées figurent également trois Italiens de 16 ans, dont un disposant de la double nationalité italienne et émiratie, ainsi que d'un Roumain de 18 ans, d’un Français de 39 ans et d’un Turc âgé de 18 ans.

Le recueillement après la catastrophe : larmes, fleurs et choc à Crans-Montana

Le recueillement après la catastrophe : larmes, fleurs et choc à Crans-Montana

Après l'incendie dévastateur de la nuit du Nouvel An, la consternation est grande à Crans-Montana. Environ 400 personnes ont assisté à une messe jeudi soir. Sur le lieu du drame, des fleurs et des bougies rendent hommage aux victimes.

02.01.2026

