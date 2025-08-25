Selon Trump, beaucoup d'Américains «aimeraient avoir un dictateur»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Je suis un homme intelligent» Selon Trump, beaucoup d'Américains «aimeraient avoir un dictateur»

ATS

25.8.2025 - 21:43

Donald Trump a affirmé lundi que beaucoup d'Américains «aimeraient avoir un dictateur». Il s'exprimait pendant une conférence de presse improvisée et prolongée dans le Bureau ovale, consacrée à des sujets de sécurité et à des récriminations contre ses opposants.

Le président Donald Trump s'est exprimé pendant 80 minutes sur les sujets les plus divers, avec force digressions (archives).
Le président Donald Trump s'est exprimé pendant 80 minutes sur les sujets les plus divers, avec force digressions (archives).
ATS

Keystone-SDA

25.08.2025, 21:43

25.08.2025, 22:07

«Beaucoup de gens disent 'peut-être que nous aimerions avoir un dictateur'. Je n'aime pas les dictateurs. Je ne suis pas un dictateur. Je suis un homme doué de beaucoup de bon sens et intelligent», a dit M. Trump, accusé de dérive autoritaire par ses opposants pour sa politique en matière d'immigration et de sécurité.

«Vous envoyez l'armée et, au lieu de vous féliciter, ils vous accusent de prendre d'assaut la république», a-t-il déclaré, en référence à sa décision d'envoyer la Garde nationale dans les rues de Washington pour des opérations de maintien de l'ordre.

«C'est inconstitutionnel». «J’y enverrai les troupes» : Trump menace Baltimore du même sort que Washington

«C'est inconstitutionnel»«J’y enverrai les troupes» : Trump menace Baltimore du même sort que Washington

«Ministère de la guerre»

Donald Trump a signé devant des journalistes un décret punissant quiconque brûle un drapeau américain. «Si vous brûlez un drapeau, vous aurez un an de prison, sans libération anticipée», a-t-il dit, bien que la Cour suprême ait jugé en 1989 qu'un tel acte relevait de la liberté d'expression, un droit fondamental protégé par la Constitution.

Le républicain de 79 ans, qui s'est exprimé pendant 80 minutes sur les sujets les plus divers, avec force digressions, a par ailleurs indiqué qu'il entendait rebaptiser le ministère de la Défense pour lui donner le nom de «ministère de la guerre».

Les démocrates «font du mauvais boulot»

Le républicain s'en est aussi pris à ses adversaires politiques, plus particulièrement à ceux dont le nom est parfois évoqué pour la candidature démocrate à la présidentielle de 2028. Selon lui, «tous les candidats potentiels» du Parti démocrate «font du mauvais boulot».

Il a en particulier traité de «sagouin» le gouverneur démocrate de l'Illinois JB Pritzker, affirmant qu'il devrait «faire plus de sport», en référence à sa corpulence. Donald Trump a aussi critiqué les gouverneurs de Californie Gavin Newsom et du Maryland Wes Moore, qui l'ont tous deux récemment attaqué à coups de moqueries sur les réseaux sociaux. Le président n'a pas épargné non plus son prédécesseur démocrate Joe Biden, qu'il a qualifié d'"abruti».

Le président américain a redit que la ville de Chicago, dans l'Illinois, pourrait être la prochaine visée par ses opérations de maintien de l'ordre impliquant l'armée, après la ville de Washington.

Parodie sur X. Le gouverneur de Californie retourne les armes de Trump contre lui

Parodie sur XLe gouverneur de Californie retourne les armes de Trump contre lui

Or et carpes

La capitale fédérale sera d'ailleurs «impeccable» pour recevoir le Mondial de foot l'été prochain, a déclaré Donald Trump. Il en a profité pour montrer le trophée de la compétition, que lui a apporté le Haut-Valaisan Gianni Infantino, président de la FIFA, et qui trône désormais dans le Bureau ovale, au milieu d'autres ornements dorés.

«C'est un trophée en or massif. Ils savent comment se faire bien voir!», a plaisanté le président milliardaire, connu pour son goût du luxe ostentatoire.

Donald Trump a aussi, dans une autre digression, évoqué les problèmes que cause la carpe asiatique, une espèce de poisson invasive, pour l'écosystème des Grands lacs (nord). Il a évoqué un «poisson assez violent qui vient de Chine, la carpe chinoise. (...) Ils sautent dans les bateaux, ils sautent partout», a-t-il, en notant que remédier à ce problème serait «terriblement coûteux».

Le nord-est de l'Illinois, où se trouve Chicago, borde l'un des Grands Lacs, le lac Michigan. «Tant que je n'aurai pas de demande de ce gars (le gouverneur de l'Illinois, JB Pritzker, ndlr), je ne ferai rien», a déclaré le républicain, qui a plusieurs fois menacé de remettre en cause certains mécanismes d'aide fédérale pour des Etats démocrates.

Les plus lus

Selon Trump, beaucoup d'Américains «aimeraient avoir un dictateur»
Scénario hitchcockien : un adolescent à la rescousse de Liverpool !
Des seniors réservent une croisière à 17’000 francs – et vivent un cauchemar
Les mémoires d'une plaignante vont bientôt sortir
«Systématiquement du mauvais côté de l'Histoire» : Lisa Mazzone tacle le Conseil fédéral