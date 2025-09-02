  1. Clients Privés
Agressions sexuelles «Sept ans d'horreur et d'enfer...» - Gérard Depardieu encore dans la tourmente

ATS

2.9.2025 - 12:54

Une juge d'instruction a ordonné le renvoi devant la cour criminelle départementale de Paris de Gérard Depardieu, 76 ans, pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould. C'est ce qu'a appris mardi l'AFP de sources proches du dossier.

Keystone-SDA

02.09.2025, 12:54

02.09.2025, 14:01

«Sept ans après, sept ans d'horreur et d'enfer... (...) L'ordonnance vient rétablir une forme de vérité judiciaire. Je crois que j'ai du mal à réaliser tant c'est énorme. Je suis soulagée», a salué sur Instagram la comédienne, qui avait porté plainte quelques jours après les faits de 2018 qu'elle dénonce.

«L'ordonnance de la juge d'instruction ordonne le renvoi de Gérard Depardieu devant la Cour criminelle pour des agressions sexuelles et viols par pénétration digitale à deux dates les 7 et 13 août 2018» au domicile parisien de l'acteur, a salué Me Carine Durrieu-Diebolt, avocate de la plaignante.

«Nous sommes soulagées et confiantes, ma cliente et moi. C'est une forme de vérité judiciaire pour Charlotte en attendant le procès criminel. Cette ordonnance est également une réponse aux allégations mensongères portées à son encontre dans certains médias», a-t-elle ajouté.

L'acteur, qui évoque une relation consentie, est mis en examen depuis le 16 décembre 2020 dans le cadre de cette instruction.Son avocat, sollicité par l'AFP, n'a pas commenté dans l'immédiat.

«Absence totale de remise en cause». Agression sexuelle: le verdict est tombé pour Gérard Depardieu

«Absence totale de remise en cause»Agression sexuelle: le verdict est tombé pour Gérard Depardieu

Plainte déposée en 2018

Dans une lettre publiée dans Le Figaro en octobre 2023, l'acteur avait contesté les accusations. «Jamais au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme», avait-il affirmé, faisant référence aux accusations de Charlotte Arnould.

«Une femme est venue chez moi une première fois, le pas léger, montant de son plein gré dans ma chambre. Elle dit aujourd'hui y avoir été violée», avait-il écrit. «Il n'y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation».

Charlotte Arnould avait initialement déposé une plainte en août 2018 dans une gendarmerie du sud de la France, puis le parquet d'Aix-en-Provence s'était dessaisi au profit du parquet de la capitale.

Après un premier classement sans suite pour «infraction insuffisamment caractérisée», l'actrice avait déposé une plainte avec constitution de partie civile, qui avait abouti à l'été 2020 à l'ouverture d'une information judiciaire.

César du meilleur acteur en 1981 pour son rôle dans «Le dernier métro» (1980) de François Truffaut et en 1991 pour «Cyrano de Bergerac» (1990) de Jean-Paul Rappeneau, Gérard Depardieu a été pendant plusieurs décennies considéré comme un monstre sacré du cinéma français, connu dans le monde entier, avant d'être rattrapé par ses outrances verbales et des accusations de violences sexuelles.

Mi-mai, il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour l'agression sexuelle de deux femmes sur le tournage en 2021 des"Volets verts" de Jean Becker, condamnation dont il a fait appel.

Archive sur Gérard Depardieu

Procès Depardieu :

Procès Depardieu : "nous les victimes, on est là, lui pas !"

Le procès de Gérard Depardieu, appelé à comparaître pour agressions sexuelles devant le tribunal, est renvoyé au 24 et 25 mars 2025. L'avocat de l'acteur de 75 ans invoque des raisons de santé le rendant inapte à assister aux débats.

29.10.2024

