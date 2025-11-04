Une collision entre deux bus de lignes différentes des transports publics a fait sept blessés légers mardi à Zurich. Six d'entre eux ont dû être hospitalisés pour un contrôle. On ignore les causes de l'accident pour l'instant.

Les causes de l'accident sont encore inconnues (photo d'illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les faits sont survenus vers 13h00 sur un carrefour dans l'arrondissement de Zurich-Affoltern, indique un porte-parole de la police municipale à Keystone-ATS. Il confirme une information révélée par le site en ligne de 20 Minuten.