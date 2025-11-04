  1. Clients Privés
Zurich Sept blessés dans une collision entre deux bus de ligne

ATS

4.11.2025 - 16:38

Une collision entre deux bus de lignes différentes des transports publics a fait sept blessés légers mardi à Zurich. Six d'entre eux ont dû être hospitalisés pour un contrôle. On ignore les causes de l'accident pour l'instant.

Les causes de l'accident sont encore inconnues (photo d'illustration).
Les causes de l'accident sont encore inconnues (photo d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.11.2025, 16:38

Les faits sont survenus vers 13h00 sur un carrefour dans l'arrondissement de Zurich-Affoltern, indique un porte-parole de la police municipale à Keystone-ATS. Il confirme une information révélée par le site en ligne de 20 Minuten.

