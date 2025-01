Cet incendie spectaculaire a brûlé près de la moitié du fuselage de l'avion. ATS

Sept personnes ont été légèrement blessées dans l'incendie d'un avion en Corée du Sud, ont déclaré les autorités mercredi. Les médias locaux indiquent que le feu serait parti d'une batterie portable rangée dans une valise cabine.

ATS

L'avion d'Air Busan en provenance de l'aéroport international de Gimhae, au sud-est de Busan, et à destination de Hong Kong, a pris feu mardi soir, selon le ministère sud-coréen des Transports. Au total, 169 passagers et sept hôtesses de l'air ont été évacués via des toboggans gonflables.

Les autorités avaient fait état de trois blessés, mais ce chiffre a été porté à sept mercredi. L'un d'entre eux est actuellement hospitalisé, a ajouté le ministère.

Cet incendie spectaculaire a brûlé près de la moitié du fuselage de l'avion, dont les ailes et les moteurs n'ont toutefois pas été endommagés, selon la même source, qui a indiqué qu'une enquête avait été ouverte.

Enorme trou

D'impressionnantes images ont été diffusées par les médias locaux dans la nuit de mardi à mercredi, montrant un avion en proie aux flammes et une épaisse fumée semblant s'échapper de l'intérieur de l'appareil. De nouvelles images ont révélé mercredi matin l'ampleur des dégâts: la moitié supérieure du fuselage avait brûlé, laissant un énorme trou.

Selon l'agence de presse Yonhap, le feu s'est propagé après qu'une fumée noire s'est échappée du compartiment à bagages, situé au-dessus des voyageurs, de la dernière rangée.

«Il semble qu'un incendie se soit déclaré lorsque la batterie portable d'un passager, rangée dans le compartiment supérieur comme bagage à main, a été comprimée», a rapporté le quotidien local JoongAng Ilbo, citant une personne anonyme affiliée à Air Busan.

ATS