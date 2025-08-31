  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Soudan Sept morts et 71 blessés dans des frappes au Darfour

ATS

31.8.2025 - 16:19

Au moins sept personnes ont été tuées et 71 blessées samedi soir dans des frappes au Darfour, dans l'ouest du Soudan, a indiqué dimanche à l'AFP une source médicale. Elle impute l'attaque aux paramilitaires.

Les frappes ont été menées à El-Facher, la capitale de l'Etat du Darfour-Nord (archives).
Les frappes ont été menées à El-Facher, la capitale de l'Etat du Darfour-Nord (archives).
sda

Keystone-SDA

31.08.2025, 16:19

Les frappes ont été menées à El-Facher, la capitale de l'Etat du Darfour-Nord, assiégée par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre contre l'armée depuis avril 2023. La source de l'hôpital d'El-Facher a fait état d'au moins sept morts et 71 blessés. S'exprimant sous couvert d'anonymat, elle a précisé que ce bilan pourrait être plus lourd vu qu'il ne concerne que les victimes ayant été admises dans l'établissement.

Selon cette source et le comité local de résistance, l'un des nombreux groupes de volontaires qui documentent les atrocités du conflit, les frappes de samedi soir ont touché plusieurs quartiers densément peuplés dans l'ouest de la ville, près de l'aéroport que les paramilitaires tentent de prendre. Les FSR assiègent depuis mai 2024 el-Facher, dernière grande ville du Darfour encore tenue par l'armée.

Après la perte de la capitale, reprise par l'armée en mars, les FSR ont intensifié leurs attaques contre el-Facher et les camp de déplacés qui l'entourent, notamment Abou Chouk, où la famine a été déclarée. El-Facher, menacée de famine, est aujourd'hui quasiment coupée du monde, sans aide humanitaire.

Dizaines de milliers de morts

Ces dernières semaines, des témoins, volontaires et travailleurs humanitaires ont décrit une intensification des attaques, avec des bombardements incessants, des pillages ainsi qu'une insécurité grandissante. Beaucoup d'habitants creusent des tranchées pour se protéger des obus et des balles perdues. D'autres tentent de fuir la ville.

L'ONU affirme qu'el-Facher, qui compte actuellement environ 300'000 habitants, est devenue «l'épicentre de la souffrance des enfants». La guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes, plongeant le troisième plus vaste pays d'Afrique dans ce que l'ONU qualifie de «pire crise humanitaire au monde».

Les plus lus

Armon Orlik couronné sous le soleil de Mollis !
Lausanne redescend sur terre, Diakité pète les plombs !
Des écologistes aspergent de peinture un mur de la Sagrada Familia
Les propriétaires des panneaux solaires perdent leurs avantages
La grand-tante du petit Grégory convoquée devant la justice vendredi