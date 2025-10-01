Lausanne franchit une nouvelle étape dans la mise en œuvre de son Plan lumière 2024–2033. Dès lundi, les Services industriels de Lausanne (SiL) éteindront totalement l’éclairage public dans sept parcs urbains considérés comme peu fréquentés de nuit.

Lausanne va éteindre l'éclairage public de sept parcs, ainsi qu'un tronçon de route près de l'étang du Bourget, afin de favoriser la biodiversité (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

L'objectif est de favoriser la biodiversité et réduire la pollution lumineuse, tout en préservant la sécurité des espaces urbains. L'action devrait bénéficier aux espèces nocturnes, telles que chauves-souris, crapauds, vers luisants et lucioles, explique la Ville mercredi dans un communiqué.

Les parcs concernés sont la colline de Montriond, le petit parc de Montétan, le parc Pré-des-Casernes, la promenade de la Gottettaz, certains accès au Signal de Sauvabelin, les abords du lac de Sauvabelin ainsi que le parc de l’Elysée. Ces extinctions créent des zones d’obscurité volontaire, conformément au Plan d’action biodiversité de la Ville.

Comme pour les zones foraines, où plus de 120 luminaires ont déjà été supprimés et 500 programmés pour s’éteindre en milieu de nuit, il s’agit d’un test d’une année. Les habitants pourront donner leur avis à son terme.

Trois types de parcs

La stratégie distingue trois types de parcs. Les parcs dits «préservés» présentent une grande valeur écologique et une fréquentation nocturne limitée: leur éclairage peut donc être entièrement supprimé sans risque pour la sécurité, comme c’est le cas de la promenade de la Gottettaz.

Les parcs qualifiés de «traversés» correspondent à des lieux de passage: leur éclairage sera adapté, avec des spectres lumineux chauds. Ils seront allumés en début de soirée et en hiver au petit matin, puis déclenchés uniquement lors du passage de piétons grâce à des détecteurs de présence, à l’image du parc de Milan.

Enfin, les parcs considérés comme «animés» sont utilisés comme lieux de sociabilité nocturne: dans ces espaces, l’éclairage sera maintenu mais rendu plus respectueux de la biodiversité, grâce à l’utilisation de lumières chaudes et à une réduction progressive de l’intensité au fil de la nuit, comme cela sera le cas sur l’esplanade de Montbenon.

Suivi scientifique

À Sauvabelin, les accès aux établissements publics et l'arrêt de bus resteront éclairés jusqu’à minuit et demi. Les luminaires autour du lac et sur le chemin menant au Signal seront eux éteints.

Du côté du parc Bourget, reconnu comme réserve de biodiversité, l’éclairage du tronçon de la route de Vidy longeant l’étang sera supprimé, pour protéger notamment les populations de lucioles. Seuls les abords des arrêts de bus «UNIL-EPFL» et «Parc Bourget» resteront éclairés.

Pour mesurer l’impact de ces extinctions, la Ville a mandaté le Centre de coordination Ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris du Canton de Vaud (CCO). Des suivis sont réalisés dans les parcs et zones foraines, afin d’évaluer les effets sur les populations de chiroptères.

Un rapport intermédiaire confirme déjà l’importance de réintroduire l’obscurité dans les espaces verts et de relier entre eux ces «réservoirs de nuit». Le suivi se poursuivra jusqu’en 2027.