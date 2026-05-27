Après l'ourson mort, la baleine et le pénis de raton laveur, il s'attaque aux serpents !

Une vidéo virale montrant le ministre américain de la Santé Robert Kennedy Jr attraper deux serpents noirs à mains nues a remis sous les projecteurs ses expériences souvent bizarres avec les animaux.

Post de Robert Kennedy Jr. sur X. Capture d'écran X /Robert Kennedy Jr.

Keystone-SDA ATS

Ministre aussi atypique que contesté, Robert Kennedy Jr est connu pour ses opinions flirtant avec les théories du complot. Il relaie notamment l'idée d'un possible lien entre les vaccinations infantiles et l'autisme, une théorie depuis longtemps démentie par les scientifiques.

De nombreuses histoires ont également émergé au sujet de ses aventures impliquant des animaux, souvent morts, renforçant son image excentrique.

La dernière date de mardi: dans une vidéo qu'il a lui-même postée sur les réseaux sociaux, on le voit ramasser à mains nues deux serpents noirs dans le coin d'une terrasse.

En cravate-chemise, il les attrape par la queue puis les montre fièrement à la caméra, pendant que les deux reptiles se débattent au bout de sa main droite. A un moment, il semblerait que l'un des deux serpents le morde à la main et l'on entend une voix s'écrier «Bobby, Bobby, s'il te plaît».

«Cheryl souhaite que l'on retire deux couleuvres agiles de la terrasse de Dr. Oz», peut-on lire en légende de la vidéo, en référence à son épouse, l'actrice Cheryl Hines, et à Mehmet Oz, qui pilote les programmes publics d'assurance-maladie au sein du ministère de la Santé.

La couleuvre agile est une espèce commune en Floride, où a été tournée la vidéo, et elle est «non venimeuse et inoffensive pour l'homme tant qu'on ne la dérange pas», est-il écrit sur le site internet des parcs nationaux américains.

Une commission pour la protection de la nature, la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, rappelle qu'il faut laisser «de l'espace» aux animaux sauvages, ajoutant que «les serpents cherchent généralement à éviter les rencontres».

Baleine décapitée

Le neveu du président assassiné «JFK», est coutumier de ce genre de frasques animalières. En 2024, alors qu'il était candidat indépendant à la Maison Blanche, il a raconté avoir abandonné un ourson mort dans Central Park, à New York.

RFK Jr a déclaré avoir trouvé la carcasse de l'animal sur la route après qu'il eut été percuté par une voiture, et l'avoir mis dans le coffre de son véhicule pour le dépecer, avant d'abandonner son projet. L'affaire avait intrigué les autorités pendant des années.

Selon une autre histoire, rapportée par sa fille, le ministre aurait utilisé une tronçonneuse pour décapiter une baleine morte échouée sur une plage. Il l'aurait ensuite attachée au toit du véhicule familial pour la ramener chez lui et en étudier le crâne.

Dans un livre paru en 2026, qui s'appuie sur le journal intime du ministre, on apprend également que ce dernier avait découpé le pénis d'un raton laveur mort trouvé sur la route afin de l'étudier plus tard.

Et, pendant la dernière campagne présidentielle, le New York Times avait par ailleurs révélé qu'un ver avait rongé une partie du cerveau du septuagénaire, causant de graves problèmes de santé.

Aucune de ces histoires ne semble pourtant embarrasser Robert Kennedy Jr, fils de l'ancien ministre démocrate de la Justice Robert «Bobby» Kennedy, assassiné en 1968.

«Il entretient une relation avec les animaux dont la plupart d'entre nous ne peuvent que rêver. Les cauchemars sont aussi des rêves», a écrit la chroniqueuse du Washington Post, Monica Hesse.