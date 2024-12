Le quartier zurichois de Röntgenareal est désormais traversé par un fossé de résiliation: un tiers des locataires doit quitter les lieux, les autres habitants peuvent rester. La raison: tous les héritiers de l'ancien propriétaire ne gèrent pas leurs biens de la même manière.

Des centaines de locataires de la Neugasse zurichoise doivent quitter leur logement. Screenshot Google Maps

Andreas Fischer

Sortie de nulle part, des centaines de Zurichois ont reçu en début de semaine la résiliation de leur logement. Sont concernés 105 locataires de la Neugasse 81, 83 et 85, qui devront quitter les lieux d'ici fin mars 2025. La raison invoquée par la gérance Allgood Property AG est le souhait des propriétaires de soumettre les immeubles à une rénovation totale.

Ce qui frappe dans ces résiliations, c'est que seules trois maisons sur les neuf que compte le quartier de l'arrondissement 5, connu sous le nom de «Röntgenareal», sont concernées. Ceux qui habitent dans les six autres maisons ont de la chance. La raison: les héritiers de l'ancien propriétaire Leopold Bachmann suivent des approches différentes dans la gestion de leurs biens immobiliers, comme le rapporte le «Tages-Anzeiger».

Une héritière fait tout différemment

Les «immeubles Sugus» ont été construits à la fin des années 1990 par Leopold Bachmann. L'entrepreneur voulait créer des logements abordables pour les personnes à faibles revenus, pour les familles avec enfants et pour les étrangers. Jusqu'à la fin, les loyers de la cité étaient avantageux en regard des standards zurichois: pour un quatre pièces et demi, il faut débourser 2000 francs.

Après la mort de Bachmann en 2021, deux fils et une fille ont hérité chacun de trois des maisons. Les locataires des maisons dont la fille de Bachmann a hérité ont reçu leur congé. Elle avait déjà changé de gérance au cours de l'été. Alors que les maisons de ses frères continuent d'être gérées par Simo Immobilien, la société Allgood Property AG, basée à Zoug, a repris la gestion des maisons de la fille de Bachmann.

Selon «Watson», c'est l'entrepreneur Goran Zeindler qui se cache derrière cette entreprise. Il aurait créé plusieurs entreprises immobilières et de construction au cours des dernières années, qui ont toutes fait faillite. Certaines d'entre elles étaient tellement endettées que les procédures de faillite ont dû être abandonnées «faute d'actifs».

Le besoin d'assainissement pourrait être un prétexte

Allgood Property AG justifie les résiliations en masse auprès du «Tages-Anzeiger» par le fait que les maisons doivent «impérativement être rénovées en profondeur» afin de les orienter vers un «avenir durable et écologique». Les locataires contestent cet argument et soupçonnent le nouveau propriétaire d'avancer la rénovation pour pouvoir augmenter le rendement.

Les propriétaires des six autres «immeubles Sugus» ne voient pas non plus la nécessité d'une rénovation totale. «Les bâtiments, les appartements et l'environnement sont en bon état», déclare Sigmund Bachmann.

Selon lui, il n'est pas prévu de modifier la qualité de l'habitat ou l'accessibilité financière. Le fait que Sigmund Bachmann ait promis de donner la priorité aux locataires «Sugus» résiliés lorsqu'un appartement se libère dans ses immeubles n'est qu'une maigre consolation pour les locataires concernés. Car cela se produit très rarement.

Même s'ils se sont rapidement organisés et qu'ils souhaitent, avec le soutien de l'association des locataires de Zurich, entamer des démarches juridiques contre la résiliation, les 105 locataires résiliés n'ont pas d'autre choix que de chercher en même temps un nouveau logement. Les voisins et les amis deviendront sans doute bientôt des concurrents sur le marché du logement zurichois, qui est très restreint.