«J'imagine que c'est épuisant» - une sexologue éclaire sur le cas Kidman

«Je ne veux plus avoir d'orgasme»: en plein tournage du thriller érotique «Babygirl», Nicole Kidman a été contrainte de prendre des pauses, submergée par l'intensité des scènes de sexe. Mais que se cache-t-il derrière ces orgasmes à répétition? La sexologue Amelie Boehm nous éclaire sur le sujet.

Le tournage du thriller érotique Babygirl a été éprouvant pour Nicole Kidman, qui a dû tourner un grand nombre de scènes de sexe. 2AM / Man Up Film / A24 / Courtesy Album

Nicole Kidman a dû interrompre le tournage de «Babygirl» à cause de l'intensité des scènes de sexe, marquées par des orgasmes à répétition. Quelle a été votre première réaction en apprenant cette nouvelle ?

Amelie Boehm : Nicole Kidman est une actrice qui a travaillé avec une coach en intimité pour ces scènes. Il est donc évident qu'il ne s'agissait pas de véritables rapports sexuels, mais uniquement de scènes érotiques simulées, ce qui fait une grande différence. Dans ce contexte, sa déclaration pourrait être interprétée non pas comme la description d'orgasmes réels, mais de ceux qu'elle a dû simuler pour les besoins du film. Je m'imagine que cela peut être physiquement épuisant. Qu'elle ait eu besoin de faire des pauses de temps à autre est tout à fait compréhensible.

Le film raconte l'histoire de Romy (interprétée par Nicole Kidman), une PDG mariée à Jacob (joué par Antonio Banderas) et mère de deux enfants. Insatisfaite sur le plan sexuel dans son mariage, elle se lance dans une liaison avec son jeune stagiaire, incarné par Harris Dickinson. 2AM / Man Up Film / A24 / Courtesy Album

Dans la presse, on lit souvent l'inverse, à savoir que les femmes ont des difficultés à atteindre l'orgasme. Quelles sont les conditions qui permettent d'avoir plusieurs orgasmes consécutifs, comme Nicole Kidman semble l'avoir vécu ?

Amelie Boehm zVg/Nora Dal Cero Amelie Boehm est sexologue et psychologue basée à Bâle. Elle intervient comme experte et auteure pour divers médias et publications.

Si vous souhaitez vivre des orgasmes comme Nicole Kidman sur un plateau de cinéma, un cours de théâtre pourrait être une bonne idée. Pour atteindre de vrais orgasmes, il faut réunir toutes les conditions nécessaires à l’excitation jusqu’au point culminant. En réalité, ce n’est pas que les femmes n’arrivent pas à l’orgasme. La majorité d’entre elles y parviennent très bien lors de la masturbation. Les difficultés se présentent principalement dans la sexualité de couple, et cela n’est pas dû au corps des femmes, mais à la manière dont les rapports sexuels se déroulent habituellement au sein du couple.

L'actrice a dû interrompre le tournage en raison de ses orgasmes trop intenses. Avez-vous déjà rencontré des cas similaires dans votre pratique?

Les personnes qui parviennent régulièrement à l'orgasme sont, en général, satisfaites de leur vie sexuelle. Je reçois surtout des femmes ayant des difficultés à atteindre l'orgasme lors de rapports sexuels et qui en sont insatisfaites.

Nicole Kidman a 57 ans. Quel impact la ménopause a-t-elle sur les orgasmes ?

Les bouleversements hormonaux liés à la ménopause altèrent fréquemment la sexualité des femmes. Par exemple, la sécheresse vaginale peut rendre les rapports sexuels douloureux. En ce qui concerne l'orgasme, les femmes peuvent mettre plus de temps à être excitées ou à atteindre l'orgasme. Tout cela peut arriver, mais ce n'est pas une fatalité. Je recommande vivement de s'occuper de sa satisfaction sexuelle lorsqu'elle diminue, notamment à cause de transformations physiques. On peut souvent faire bien plus que ce que l'on imagine.

Connaît-on un pic sexuel pendant la ménopause ?

Il n'existe pas de réponse unique. Certaines femmes expérimentent un pic sexuel durant cette période, en grande partie parce que la fin de la fertilité et des menstruations mensuelles leur apporte un sentiment de liberté et de relâchement. Ce sentiment renforce le désir sexuel et peut même faciliter l'atteinte de l'orgasme. D'autres, en revanche, voient leur désir sexuel disparaître.