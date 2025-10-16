  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Panique à St-Gall Trois bovins s'échappent de l'Olma et blessent deux enfants!

ATS

16.10.2025 - 10:43

Trois bovins se sont échappés, mercredi, de la foire agricole Olma, à St-Gall. Dans leur cavale, ils ont renversé plusieurs personnes et blessé légèrement deux enfants en bas âge. Deux animaux ont pu être maîtrisés, le troisième a finalement dû être abattu.

Des visiteurs regardent des vaches dans le hall 7 lors de l'inauguration de la 82e édition du salon suisse de l'agriculture et de l'alimentation OLMA, le jeudi 9 octobre 2025 à Saint-Gall. Le salon se tiendra du 9 au 19 octobre 2025. (KEYSTONE/Andreas Becker)
Des visiteurs regardent des vaches dans le hall 7 lors de l'inauguration de la 82e édition du salon suisse de l'agriculture et de l'alimentation OLMA, le jeudi 9 octobre 2025 à Saint-Gall. Le salon se tiendra du 9 au 19 octobre 2025. (KEYSTONE/Andreas Becker)
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.10.2025, 10:43

La police municipale de St-Gall a été alertée peu après 15h00, trois bovins de petite taille venant de s'échapper, écrit-elle jeudi. Les animaux étaient issus d'une race dont les spécimens pèsent un peu plus de 200 kg, précise à Keystone-ATS un porte-parole de la police. Ils se sont enfuis du site de la foire et ont couru à travers le marché de la kermesse, situé à proximité immédiate.

Ils y ont renversé plusieurs personnes au passage. Un bovin a écrasé le pied d'une fillette de 2 ans et renversé un garçon de 6 ans, le blessant aux lèvres.

La police et le détenteur des bovins ont alors réussi à attraper l'un d'eux. Les deux autres ont poursuivi leur course en direction d'un pré. L'un d'entre eux a été capturé peu après 18h00.

Le troisième s'est alors à nouveau enfui, entraînant des situations dangereuses sur la route. Les personnes qui tentaient de capturer le bovin récalcitrant ont ainsi été mises en danger, ce dernier étant très agressif. Devant l'impossibilité de le maîtriser, un garde-chasse l'a abattu, peu avant 20h00, en accord avec son propriétaire.

Les plus lus

La cause du décès de Diane Keaton a été révélée
La fin du demi-tarif? – Ce qui se cache derrière les projets de SwissPass
«Tu ferais mieux de tenir des pénis» - Belinda Bencic insultée
16'000 postes rayés: Nestlé taille dans ses effectifs en col blanc
Le dernier survivant de la première ascension de l’Everest en 1953 est mort
Des millions de dollars par mois: comment les taxes de Trump pèsent sur la Suisse