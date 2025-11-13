L'actrice Shay Mitchell a lancé jeudi dernier une ligne de «skincare» pour enfants, des masques pour le visage destinés aux petits dès trois ans. Cela fait sensation et suscite des critiques. Une dermatologue fait le point pour blue News.

«Rini» propose des soins de la peau pour les enfants à partir de trois ans. Concrètement, il s'agit de masques pour le visage. Image : Screenshot Instagram

L'actrice Shay Mitchell est surtout connue pour son rôle dans la série «Pretty Little Liars». Mais depuis longtemps, on ne parle plus d'elle. Aujourd'hui, l'actrice de 38 ans présente une nouvelle idée commerciale plutôt controversée: des soins pour les enfants à partir de trois ans.

Concrètement, il s'agit de masques hydratants. Elle y a travaillé pendant trois ans avec son équipe et ses cofondateurs Esther Song et Matte Babbel. Les produits ont finalement été lancés jeudi dernier.

La marque s'appelle «Rini». Le nom est dérivé du mot coréen signifiant «enfant» et doit, selon le communiqué de presse, représenter une combinaison innovante de soins de la peau et de plaisir.

L'actrice a eu l'idée de sa marque lorsqu'elle s'est soudainement retrouvée face à un problème inattendu après un camp de danse de sa fille: «Je n'avais aucune idée de la manière d'enlever les peintures persistantes sur le visage d'Atlas», raconte Mitchell dans une interview avec le magazine «Elle».

L'actrice Shay Mitchell. Elle est surtout connue pour la série "Pretty Little Liars". Image : IMAGO/AFF-USA

«Nous avons essayé avec de l'eau et une serviette en papier, mais le produit était comme collé», poursuit l'actrice. Et c'est ainsi qu'elle a finalement eu l'idée de développer une ligne de soins pour la peau spécialement conçue pour les enfants à partir de trois ans.

Sa fille l'a inspirée

Sur Instagram, Mitchell a raconté que sa fille lui avait inspiré une étape importante. Après tout, les enfants veulent toujours faire la même chose que leur mère, dit-elle. «Un jour, Atlas m'a demandé: 'Où est mon masque?'», se souvient Mitchell. Lorsqu'elle a cherché sur Internet un masque en tissu adapté aux enfants, elle a été choquée par les composants: beaucoup ne conviennent pas du tout à la peau sensible des enfants.

Actuellement, Rini propose trois masques en tissu: masque hydrogel en deux variantes - hydratant et après-soleil - ainsi que des masques en tissu avec des motifs comme des chiots, des licornes et des pandas. Il faut débourser entre six et sept francs par masque.

Les produits doivent être développés en Corée du Sud, testés cliniquement aux États-Unis et approuvés par des dermatologues. Les masques contiennent de l'aloe vera, de la vitamine E, des algues rouges, de la camomille, de la vitamine B12 et sont composés à 100% de coton.

«Pas nécessaire et même inadapté»

«Pour la peau des enfants, ces ingrédients ne sont pas nécessaires et certains sont même inadaptés», explique à blue News le Dr Marianne Meli, dermatologue chez Dermanence. «La vitamine E, un antioxydant, est certes sans danger, mais elle n'est pas nécessaire dans l'enfance. La camomille doit être évitée chez les enfants sujets aux allergies, car elle peut déclencher des allergies de contact, surtout en cas de peau sensible ou d'allergie au pollen existante», poursuit-elle.

«En règle générale, la peau des enfants en bas âge ne nécessite pas de soins complexes», ajoute Meli, «un nettoyage doux et une protection solaire conséquente suffisent. Il est important que les produits de nettoyage aient un pH neutre, qu'ils soient sans savon et sans parfum, afin de ne pas perturber la barrière protectrice naturelle».

Il existe toutefois des exceptions, par exemple, chez les enfants ayant une peau sensible ou malade. En cas d'eczéma, comme la dermatite atopique notamment: «Leur peau perd plus rapidement son hydratation et a tendance à être sèche, à présenter des rougeurs et des démangeaisons», explique la dermatologue à blue News. «Dans ces cas, des soins hydratants et relipidants réguliers sont essentiels pour renforcer la barrière cutanée et prévenir les poussées d'eczéma».

Mais «quel que soit le type de peau, la protection solaire est obligatoire. La peau des enfants est particulièrement sensible aux rayons UV, c'est pourquoi elle a besoin d'une protection particulière».

Les parents qui souhaitent initier très tôt leurs enfants aux soins de la peau devraient veiller à utiliser des produits doux et faire preuve de retenue. « La règle pour une peau saine est la suivante: aussi peu que possible, autant que nécessaire», explique Meli.

Il n'est pas possible de dire de manière générale quand un soin de la peau ciblé est judicieux: «Cela dépend de l'état de la peau de l'enfant», explique encore la dermatologue. «A partir de la puberté, lorsque la peau se transforme en raison des changements hormonaux, des soins ciblés peuvent être utiles pour la plupart des enfants, par exemple pour réguler le sébum ou pour traiter les impuretés».

Chaque soin devrait avoir pour objectif de maintenir la peau en bonne santé. «Il faut fixer des limites là où les soins sollicitent trop la peau des enfants ou perturbent l'équilibre naturel», conclut la spécialiste.

Vives critiques dans les médias sociaux

Dans les médias sociaux, Mitchell est vivement critiquée pour ses masques en tissu. Sur Instagram, une utilisatrice commente sous le post de l'actrice : «J'ai du mal à trouver les mots pour exprimer à quel point c'est décevant et dystopique».

Ou encore:« "Explique-moi s'il te plaît pourquoi les jeunes enfants ont besoin de masques pour le visage et de soins de la peau et doivent s'asseoir devant un miroir de maquillage et se regarder. À cet âge, ils devraient jouer, se salir et ne pas se soucier de l'aspect de leur peau. Cela me semble tout simplement inutile"», commente une autre utilisatrice.

Léon, l'un des influenceurs les plus connus dans le domaine de la peau, s'exprime lui aussi de manière critique sur les nouveaux produits. Il trouve les produits «débiles» et critique surtout les prix élevés et le fait que les jeunes filles doivent être convaincues trop tôt par différents produits afin que l'aspect de leur peau corresponde le plus possible à un idéal.

Mais il y a aussi des utilisatrices qui voient les masques en tissu d'un œil plus serein, comme Erica: «C'est juste un putain de masque pour le visage, et on fait semblant qu'il est enrichi en rétinol ou quelque chose comme ça». Enfant, elle aurait adoré un tel masque en tissu.

Le phénomène «Sephora Kids»

Depuis quelques années, les soins de la peau pour les enfants font régulièrement l'objet de discussions, la dernière en date étant le phénomène des «Sephora Kids». Il s'agit de jeunes filles qui investissent leur argent de poche dans des crèmes, des masques ou des fards à joues, des produits initialement destinés aux adultes.

Sur les médias sociaux, nombre de ces jeunes filles montrent leurs achats, partagent des vidéos et guident leur public dans leurs routines de soins du matin et du soir.

Ce faisant, les magasins Sephora ont régulièrement été le théâtre d'incivilités envers d'autres clientes et employées, les testeurs ont été complètement démontés et parfois les produits ont même été retirés.

Qu'il s'agisse des masques en tissu ou de la tendance «Sephora Kids», les deux phénomènes présentent un schéma similaire: les très jeunes filles sont encouragées à utiliser des cosmétiques pour adapter leur apparence aux idéaux de beauté courants, tels qu'ils sont transmis et commercialisés surtout dans les sociétés occidentales.