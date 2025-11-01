  1. Clients Privés
France Shein signalé à la justice pour la vente de poupées pédopornographique

Alix Maillefer

1.11.2025

La Répression des fraudes française a annoncé samedi avoir signalé à la justice la commercialisation de poupées sexuelles à caractère pédopornographique par le géant de l'e-commerce asiatique Shein.

Shein a déjà été sanctionné trois fois cette année en France (archives).
Shein a déjà été sanctionné trois fois cette année en France (archives).
IMAGO/CFOTO

Agence France-Presse

01.11.2025, 21:04

Cette annonce survient dans un contexte où le géant asiatique de la mode ultra-éphémère, sanctionné trois fois en France cette année pour ses pratiques, ouvrira mercredi son tout premier magasin physique pérenne, en plein centre de Paris.

L'administration française a constaté «que le site de e-commerce Shein commercialisait des poupées sexuelles d’apparence enfantine. Leur description et leur catégorisation sur le site permettent difficilement de douter du caractère pédopornographique des contenus».

«Leur description et leur catégorisation sur le site permettent difficilement de douter du caractère pédopornographique des contenus», ajoute la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF).

«En accord avec le procureur, un signalement a été fait à la plateforme lui suggérant de mettre en place rapidement les mesures appropriées», indique la DGCCRF. Il s'agit notamment du retrait des pages du site concernées et de la catégorie du produit.

Sur son site internet, le journal Le Parisien publie la photo d'une de ces poupées présentant le corps et les traits d'une fillette, tenant un ours en peluche, ainsi que le descriptif explicitement sexuel qui l'accompagne. Les poupées font 80 centimètres.

«Il y a même des commentaires des acheteurs. Il faut imaginer qu’un enfant qui navigue sur le site pour chercher une poupée, au hasard des clics, peut tomber sur ces produits», selon Alice Vilcot-Dutarte, porte-parole de la DGCCRF citée par Le Parisien.

La Répression des fraudes a également signalé l'absence de «mesure de filtrage» empêchant «efficacement» l'accès pour les mineurs à des contenus commercialisant des poupées sexuelles d'apparence adulte.

«Ces signalements portent sur un site et une marque Shein pour lesquels des pratiques commerciales trompeuses et des allégations mensongères ainsi que plusieurs non-conformités ont déjà été largement constatées et sanctionnées précédemment», souligne le communiqué.

La Répression des fraudes rappelle que «la diffusion, via un réseau de communications électroniques, de représentations à caractère pédopornographique, est passible de peines pouvant aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100.000 euros d’amende».

Visé par une proposition de loi en France contre l'essor de la mode jetable ultra-éphémère, Shein a écopé cette année en France de trois amendes, d'un total de 191 millions d'euros, pour non-respect de la législation sur les cookies en ligne, fausses promotions, informations trompeuses, et pour ne pas avoir déclaré la présence de microfibres plastiques dans ses produits.

Jusqu'ici cantonnée à la vente en ligne et à des magasins éphémères, la société fondée en Chine en 2012 et basée à Singapour passe une étape stratégique avec sa première implantation durable, à Paris.

