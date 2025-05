Ce comportement en avion pourra désormais entraîner une amende

En Turquie, de nouvelles règles s'appliquent depuis peu aux passagers aériens. Ceux qui se détachent trop tôt après l'atterrissage doivent s'attendre à une amende.

Turkish Airlines a été la première compagnie aérienne à appliquer les nouvelles règles. Photo : IMAGO/Frank Sorge

Lea Oetiker

En Turquie, de nouvelles règles de sécurité pour les passagers aériens sont en vigueur depuis le 2 mai. Les mesures concernent notamment le comportement des passagers après l'atterrissage.

Toute personne qui se détache prématurément ou se lève avant que le signal de bouclage de la ceinture de sécurité ne s'éteigne est considérée comme contrevenante aux règles et risque d'être dénoncée à la Direction générale de l'aviation civile turque. Celle-ci peut infliger une amende dont le montant exact doit encore être déterminé.

Ceinture: le personnel doit sanctionner

Turkish Airlines a été la première compagnie aérienne à appliquer les nouvelles dispositions. Le personnel de cabine a désormais pour consigne de sanctionner les infractions à l'obligation de porter la ceinture de sécurité.

De plus, une annonce est faite après l'atterrissage pour rappeler aux passagers de ne pas se lever tant que l'avion n'a pas atteint sa position de stationnement et que le signal de bouclage de la ceinture n'est pas éteint.

Il est également interdit de se bousculer en quittant l'avion. Les passagers sont informés par haut-parleur qu'ils ne doivent pas se lever et s'engager dans le couloir tant que ce n'est pas leur tour.

Ces mesures visent à renforcer la sécurité à bord et à assurer un déroulement plus fluide des opérations de débarquement. La Turquie est une destination touristique très prisée et les nouvelles règles concernent tous les vols à destination de ce pays. Les touristes devraient donc se familiariser avec ces règles afin d'éviter les mauvaises surprises.

