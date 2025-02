Etna: ils prennent tous les risques pour ramener de belles images !

Depuis une dizaine de jours, des coulées de lave jaillissent du cratère de la Bocca Nuova, sur l'Etna. Or, il se trouve que le volcan sicilien est enneigé. Ce spectacle attire de nombreux curieux, avides de belles images. Mais ce n'est pas sans danger.

Ils skient sur l'Etna en éruption Plusieurs skieurs ont filmé leur ascension puis leur descente sur les pentes du volcan sicilien, entre neige et lave. Un paysage à couper le souffle. 20.02.2025

Rédaction blue News Valérie Passello

Le responsable de la protection civile sicilienne Salvo Cocina s'agace sur sa page facebook: même si certaines expéditions sur l'Etna sont encadrées et que les participants sont expérimentés et bien équipés, d'autres curieux s'aventurent sur le volcan en éruption sans avoir vraiment conscience du danger qu'ils courent, ni de celui qu'ils font courir aux autres.

«Dans l'après-midi il y a un afflux constant de mille personnes», écrit-il, qui se parquent n'importe où et bloquent la circulation, rendant les éventuelles opérations de sauvetage «impossibles».

Il faut dire que le spectacle de l'éruption du volcan enneigé est un véritable appel aux chasseurs de belles images. Les touristes accourent dans la région, les réseaux sociaux regorgent de prises de vues époustouflantes. Des vidéos circulent, montrant des skieurs évoluant en pleine nuit, tout près des coulées de lave.

L'éruption actuelle de l’ETNA (Sicile) donné lieu à de splendides images. #volcano #EtnaEruption



La coulée de lave qui a commencé à se former le 8 février sur le géant sicilien poursuit son écoulement, toujours depuis l’évent ouvert à la base de la Bocca Nuova vers 3050 m… pic.twitter.com/l8IOacKYZc — CATastrophesNATurelles.net (@catnatnet) February 20, 2025

Or, si aucune alerte particulière n'a été émise en ce qui concerne l'éruption proprement dite, la ruée touristique, elle, n'est pas sans danger.

«Dans l'obscurité, le risque de chute dans des crevasses profondes augmente», rappelle le chef de la protection civile. Certains imprudents auraient aussi tenté de «toucher» les roches en fusion, informe «BFM TV», ajoutant que «la lave dégage une chaleur asphyxiante qui peut être particulièrement dangereuse pour l'organisme humain».

Les secours sur le qui-vive

Selon «The Guardian», huit personnes, dont deux mineurs, se sont perdues lors d'une excursion lundi et n'ont été localisées que plusieurs heures plus tard, ce qui a nécessité l'intervention des pompiers. Dimanche, un homme de 48 ans s'est fracturé le pied en tombant et quatre autres ont disparu la nuit précédente.

Les pompiers ont été appelés en renfort pour aider les habitants et endiguer le flot de touristes et d'excursionnistes dans les rues bondées, ajoute le quotidien britannique. De leur côté, les maires des villes situées sur les pentes du volcan ont ordonné aux visiteurs de rester à au moins 500 mètres de la lave - ce que bien peu de gens ont respecté.

«J'ai vu de nombreuses photos et vidéos de personnes dangereusement proches du front, même en train de skier», témoigne le maire d'une ville voisine. « Bien que cela soit impressionnant, cela les expose à de graves risques, car la lave, en interagissant avec la neige, peut instantanément la vaporiser et, avec l'énergie thermique libérée, projeter violemment des fragments ou des roches. »

Même si la situation semble incontrôlable, la protection civile de la région a toutefois déployé des unités de bénévoles à même de fournir une assistance, si nécessaire.