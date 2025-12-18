  1. Clients Privés
Incendie – GE Sinistre dans des combles à Versoix: évacués mais pas blessés

ATS

18.12.2025 - 10:24

Le Service d'incendie et de secours de Genève est intervenu dans un immeuble de la route de Suisse à Versoix pour un feu survenu dans les combles (photo d'illustration).
Le Service d'incendie et de secours de Genève est intervenu dans un immeuble de la route de Suisse à Versoix pour un feu survenu dans les combles (photo d'illustration).
ATS

Un incendie s'est déclaré mercredi soir peu après 20h00 dans les combles d’un immeuble situé sur la route de Suisse à Versoix (GE). Il s'est propagé à la toiture et à l'isolation. Les sapeurs-pompiers ont immédiatement évacué deux personnes de leur appartement. Personne n'a été blessé.

Keystone-SDA

18.12.2025, 10:24

L’incendie, qui s'était propagé jusqu'à l'isolation, a été combattu à l'aide de deux lances à main et de deux lances canons installées sur les échelles afin de contenir la progression des flammes, a communiqué jeudi le Service d'incendie et de secours de Genève (SIS)

Au total, huit personnes impliquées ont été examinées par les ambulanciers. Aucun blessé n'est à signaler. Les dégâts causés par la fumée ont rendu trois logements temporairement inhabitables.

L'incendie a été sous contrôle à 21h45. Les sapeurs-pompiers volontaires de Versoix sont restés mobilisés toute la nuit pour prévenir tout risque de reprise.

