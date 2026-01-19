Après une interview de Donald Trump, la porte-parole de la Maison Blanche a menacé CBS News d'un procès si l'entretien n'était pas diffusé en intégralité.

Karoline Leavitt est responsable des relations presse de Trump. (photo d'archives) ats

Sven Ziegler Sven Ziegler

Après une interview enregistrée de Donald Trump avec la chaîne d'information CBS News, la Maison Blanche a fait une curieuse demande. Comme le rapporte le «New York Times», la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, s'est adressée à l'équipe de CBS News immédiatement après la fin de l'enregistrement.

Leavitt a expliqué que le président s'attendait à ce que l'interview soit diffusée dans son intégralité. Si ce n'est pas le cas, Trump poursuivra CBS en justice. Cette remarque a été faite sur un ton calme, comme le montre un enregistrement audio dont le «New York Times» a eu connaissance.

Plaisanterie

L'échange a eu lieu peu après le tournage dans le Michigan, au cours duquel Trump a donné une interview d'environ 13 minutes pour le «CBS Evening News». Leavitt aurait dit : «Assurez-vous que vous ne coupiez pas l'interview. Sinon, nous vous poursuivrons en justice».

Certains collaborateurs de CBS présents ont d'abord pris la déclaration de Leavitt comme une plaisanterie, écrit le «New York Times». CBS News a néanmoins diffusé l'interview le soir même dans son intégralité et sans la réduire. La chaîne a ensuite expliqué dans un communiqué que la décision de diffuser l'entretien dans son intégralité avait été prise dès la réservation de l'interview.