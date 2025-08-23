La Biennale Son revient pour sa deuxième édition, du 30 août au 30 novembre à Sion. Elle est marquée, cette année, par une collaboration inédite avec le Centre Pompidou de Paris.

Le cinéaste et musicien américain Jim Jarmusch sera à l'honneur à l'occasion de la 2e Biennale Son (photo d'archives). ATS

Keystone-SDA ATS

La Biennale Son mettra notamment à l'honneur Jim Jarmusch. Le cinéaste et musicien américain prêtera, le 30 août, sa guitare spectrale à «Invisible Landscape», une installation sonore du Soundwalk Collective. Présentée en première mondiale, cette œuvre interroge l'effondrement écologique à travers une composition inédite mêlant art sonore, poésie et engagement environnemental.

La présence de Philippe Quesne sera l'un des autres temps forts de cette 2e édition. Le metteur en scène et plasticien français investira La Centrale avec «Les Insomniaques», une installation inspirée de sa pièce «Fantasmagoria» (2002).

Ce théâtre d’objets sonores et visuels revisite les soirées fantomatiques du XVIIIe siècle pour mieux interroger notre rapport au visible, à l'invisible... et au souvenir, indiquent les organisateurs. Cette création 2025 a été réalisée en collaboration avec le Centre Pompidou, le Vivarium Studio et le Théâtre Vidy-Lausanne.

Par ailleurs, le Centre Pompidou est le principal prêteur de l’exposition «Erratum Musical» de Pierre Leguillon à Martigny, incluant notamment «Hors-Champs» de Stan Douglas.

Ces projets incarnent l'ambition de la Biennale Son, à savoir explorer le rôle du son dans l'art contemporain, à la croisée de la musique, du spectacle vivant et de l’installation immersive, tout en affirmant son rayonnement international.