La Ville de Sion a inauguré, samedi matin, son nouveau parc des Anciens Abattoirs et un centre dédié à l'économie circulaire et au vivre-ensemble. Ces deux réalisations s'inscrivent dans la mutation urbaine du quartier Ronquoz 21, situé au sud de la gare.

Le parc des Anciens Abattoirs à Sion a été inauguré, samedi matin. ATS

Conçu par le bureau français Michel Desvigne paysagiste, co-lauréat avec Herzog et de Meuron du projet Ronquoz 21, le parc des Anciens Abattoirs a été entièrement réalisé par la section Parcs et Jardins de la Ville de Sion. «Quelque 7000 heures de travail ont été nécessaires pour aménager les 5500 m2 du parc et y planter 250 arbres», précise la commune dans un communiqué.

Ce lieu constitue la première réalisation de la chaîne des parcs, qui structurera le futur quartier d'est en ouest. Il est pensé autour de trois espaces distincts: la clairière ouverte, lieu flexible invitant au délassement, la cour du verger, pensée comme un prolongement extérieur de L'Archipel, et enfin la façade verte, qui marque véritablement l'entrée de la chaîne des parcs.

5000 habitants et 6000 emplois

La création de ce nouvel espace vert préfigure la future transformation du quartier. Au bénéfice d'une surface de près de 60 hectares, le projet Ronquoz 21 est délimité par les voies CFF, le Rhône et l'autoroute A9. D'abord à vocation agricole, puis industrielle, l'endroit est désormais appelé à se transformer en quartier mixte et durable. A terme, le nouveau quartier devrait accueillir plus de 5000 habitants et 6000 emplois.

Installé en lisière du parc, L'Archipel est, lui, un centre dédié à l'économie circulaire et au vivre-ensemble. Il a été développé par l’association Utopia, avec le soutien de la Ville de Sion.

Le lieu propose de nombreux espaces et activités: une ressourcerie, un atelier partagé (bois, métal, vélo), une bibliothèque d'objets, un espace de coworking, un jardin-forêt, plusieurs salles à louer et une programmation événementielle composées de rencontres, discussions, ateliers et conférences.

L'Archipel accueille également cinq structures résidantes: une école d'art, un café, une association spécialisée dans la réparation de vélos, un Repair Café et un atelier de couture.