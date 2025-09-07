  1. Clients Privés
Sion La Schubertiade a confirmé sa capacité à réunir les mélomanes

ATS

7.9.2025 - 18:02

La 22e édition de la Schubertiade a attiré 13'000 spectateurs, ce week-end à Sion. Une affluence dans la moyenne des dernières éditions. Près de 150 concerts ont rythmé ces deux jours consacrés à la musique classique.

La nouvelle salle de concerts de Sion (NODA) a été ll'un des épicentres de la Schubertiade, ce week-end é Sion (photo d'archives).
La nouvelle salle de concerts de Sion (NODA) a été ll'un des épicentres de la Schubertiade, ce week-end é Sion (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

07.09.2025, 18:02

07.09.2025, 18:32

L’événement s'est déroulé dans 21 lieux différents de la capitale valaisanne. Il a regroupé plus de 1000 musiciens, selon un communiqué des organisateurs diffusé dimanche soir.

«Cette Schubertiade a été le point d’orgue d’un été sédunois exceptionnel. Et quel plaisir de voir autant de personnes communier en musique, dans une ambiance festive, généreuse et propre à la découverte de notre patrimoine et de nos institutions culturelles», s'est réjoui dimanche Philippe Varone, le président de la Ville de Sion.

Les jeunes à l'honneur

Les concerts ont été adaptés au format festival (en général 45 minutes) et parmi les 700 œuvres proposées, beaucoup ont été interprétées par la relève.

Le Concert des jeunes talents suisses à la Basilique de Valère a été l'un des points d'orgue de la manifestation. Les oreilles-coquillages de Gabriel, conte immersif pour enfants signé Christine Pompéï, a permis au jeune public de se familiariser de manière ludique avec l’art du bruitage et de l’illustration sonore.

La Messe de Schubert: un moment fort

Dans la nouvelle salle Noda, l’Orchestre symphonique Bienne Soleure TOBS! a assuré samedi le Grand concert sous la direction de Yannis Pouspourikas, tissant des liens entre le répertoire classique et des œuvres plus contemporaines.

Autre moment-phare: la Messe allemande de Schubert, chantée en chœur sur la place de la Planta par près de 3000 personnes dimanche à midi. A cette occasion, Pascal Mayer a dirigé une équipe rassemblant le Chœur Pro Arte de Lausanne, celui des Collèges de Sion ainsi que deux formations de cuivres, le Geneva Brass et le Ellipse Brass Quintet.

La prochaine édition aura lieu dans deux ans.

