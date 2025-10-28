  1. Clients Privés
Droit de propriété appliqué Peines pécuniaires avec sursis suite aux sit-in pro-palestinien à l'EPFZ

ATS

28.10.2025 - 16:39

Six militants pro-palestiniens écopent de peines pécuniaires avec sursis à Zurich pour l'occupation de la halle principale de l'EPFZ en mai 2024. Un de leurs camarades a été acquitté. Le cas sera porté en deuxième instance, la défense ayant annoncé qu'elle ferait appel.

L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) est la deuxième meilleure université non-anglo-saxonne, avec son 21e rang (archives).
sda

Keystone-SDA

28.10.2025, 16:39

Dans deux jugements rendus mardi, le Tribunal de district de Zurich a reconnu les six personnes sanctionnées coupables d'effraction. Ces dernières sont punies respectivement de 20 et 30 jours-amende à respectivement 30 et 60 francs. Le cas d'un prévenu a été classé, car l'acte d'accusation le concernant a été délivré trop tard.

Pas d'état d'urgence à faire valoir

«L'EPFZ détient le droit de propriété. Celui-ci a été appliqué», a commenté la présidente du tribunal. Les participants au sit-in avaient été mis en garde. Nombre d'entre eux y ont réagi en quittant les lieux le 31 mai 2024, pas les accusés.

La Cour n'a pas accordé aux prévenus les circonstances d'un état d'urgence et a balayé l'argument de la défense d'avoir agi au nom de la convention sur les génocides. «Vous auriez aussi eu des moyens légaux pour rendre attentif à la situation à Gaza», a souligné la juge. L'EPF Zurich avait signalé sa disposition à dialoguer avec les manifestants.

Manif interdite: pas pertinent à l'EPFZ

Les sept prévenus sanctionnés ont, en revanche, été acquittés du chef d'accusation de participation à une manifestation non autorisée. L'EPFZ appartenant à la Confédération, le règlement communal de Zurich ne peut donc pas y être appliqué, justifie la juge.

Les frais de procédure sont à la charge des accusés, a décidé la Cour. Les deux jugements n'entrent pas encore en force. La défense a annoncé devant le tribunal qu'elle en ferait appel.

