Situation stable, mais les éboulements continuent

A Blatten (VS), la nuit de lundi à mardi a été calme, sans changement notable au niveau du glacier du Birch, alors que des éboulements au Petit Nesthorn se poursuivent. Il n'y a aucun signe d'amélioration pour le moment. Les spécialistes continuent leurs travaux sur place tandis que, coïncidence, Ignazio Cassis ouvrait à Genève la 8e réunion de la Plateforme mondiale pour la diminution des menaces liées aux désastres.

Le cône d'éboulis au fond de la vallée reste impraticable et n'a pas été ouvert aux travaux de déblaiement. Le couloir en amont du glacier contient environ 300'000 mètres cubes de roche (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'un des points forts des travaux des spécialistes mardi a été, entre autres, l'échantillonnage du cône de déjection, a indiqué en début de soirée l'état-major de conduite. Les informations collectées aident les spécialistes à élaborer différents scénarios ainsi que des variantes sur la manière dont la situation pourrait évoluer dans la zone concernée. Pour ce faire, ils ont complété la surveillance par des moyens et instruments supplémentaires.

Les maisons d'habitation restantes dans les hameaux de Wyssried et d'Eisten ont été examinées ce mardi afin d'en vérifier la stabilité statique. Tous les bâtiments sont suffisamment stables pour que l'on puisse en principe y pénétrer. L'état-major de conduite est en train d'organiser pour les propriétaires une courte visite accompagnée le vendredi ou samedi.

Les autorités indiquent en outre mardi soir que les travaux de construction d'une route de secours dans la vallée avancent bien. La route provisoire devrait être terminée d'ici vendredi, si les conditions météorologiques le permettent. Les recherches se poursuivent par ailleurs pour retrouver l'homme de 64 ans, originaire de la région.

Niveau de lac stable

Le cône d'éboulis au fond de la vallée reste impraticable et n'a pas été ouvert aux travaux de déblaiement, a déclaré Fernando Lehner de l'état-major de conduite régional à l'agence Keystone-ATS. Le couloir en amont du glacier contient environ 300'000 mètres cubes de roche.

Le niveau du lac formé derrière le cône d'éboulis s'est stabilisé, selon un communiqué de l'état-major communal de conduite. En ce qui concerne la situation météorologique, aucun défi particulier n'est à relever pour le moment.

La rivière a continué d'alimenter le barrage de Ferden, qui avait été vidé par mesure de précaution. En raison de la concentration élevée de sédiments dans l'eau, la turbine ne peut toujours pas être utilisée, a indiqué Fernando Lehner. La vidange du fond du barrage reste donc partiellement ouverte. Cette mesure permet à l'eau du barrage de s'écouler dans la Lonza.

Influence du changement climatique

Il est difficile d'établir un lien direct entre certains événements et le changement climatique et cela relève souvent de la spéculation, écrivent par ailleurs des glaciologues de l'EPFZ et de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL).

Toutefois, la hausse des températures à l'échelle mondiale entraîne effectivement des changements drastiques dans les régions de haute montagne. Cela se traduit par une plus grande disponibilité de l'eau de fonte et par une augmentation de la pluie au lieu de la neige en haute altitude.

Tous ces changements ont un effet négatif à court et moyen terme sur la stabilité générale des parois rocheuses affectées par le permafrost. «Dans cette mesure, il semble probable que le changement climatique ait joué un rôle dans cet événement».

Il est en outre frappant de constater que de tels événements se sont produits à plusieurs reprises ces dernières années à cette altitude, explique le spécialiste Matthias Huss à Keystone-ATS.

Des constats partagés mardi à Genève à l'occasion de la 8e réunion de la Plateforme mondiale pour la diminution des menaces liées aux désastres, devant plus de 4000 délégués. L'éboulement de Blatten aurait pu «coûter un nombre incommensurable de vies», a affirmé la numéro deux de l'ONU Amina Mohammed.

«Un rappel important» de l'efficacité des alertes précoces mais celles-ci «ne peuvent empêcher les glaciers de disparaître», dit-elle, demandant davantage d'efforts contre le changement climatique. Un message subliminal en avertissement pour les pays riches. «La volonté politique a été très loin de ce dont nous avons besoin» sur la lutte contre le réchauffement, a-t-elle précisé à la presse. Au total, 35 pays qui totalisent près de 85% des émissions de gaz à effet de serre peuvent faire la différence, selon elle

Retour à l'école pour les enfants

Concernant la situation des enfants touchés par la catastrophe, «ceux-ci doivent avoir la possibilité de parler de leurs craintes et de leurs soucis», a déclaré la psychologue scolaire Romaine Schnyder dans une interview publiée mardi dans le Walliser Bote.

Après des moments de discussion sur l'événement, les cours habituels doivent se poursuivre. Le fait que les cours continuent donne aux enfants un soutien et une sécurité. «Les enfants doivent remarquer: je peux poser mes questions, mais c'est aussi bien si je peux, pour un moment, retourner à la normalité», a ajouté Romaine Schnyder.

Selon le Service valaisan de l'enseignement, des réflexions sont en cours pour savoir comment l'année scolaire doit se terminer.

Les personnes âgées ne sont pas oubliées non plus. Ainsi Pro Senectute Valais-Wallis a-t-il mis en place une structure d'aide ad hoc à leur intention, en particulier pour toute démarche administrative.