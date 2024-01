Le Ministère public grison a ouvert une nouvelle enquête six ans et demi après l'éboulement qui avait coûté la vie à huit randonneurs à Bondo (GR). Cinq personnes sont sous le coup d'une procédure pénale pour «homicide par négligence multiple».

Huit randonneurs avaient perdu la vie lors d'un terrible éboulement à Bondo (Grisons) le 23 août 2017 (image d'une chute de pierres dans la même localité un an plus tard). sda

Le Ministère public grison a confirmé mercredi à Keystone-ATS l'information donnée mardi soir par le site du magazine alémanique Beobachter. Les enquêteurs s'appuient sur une expertise disant que l'éboulement du 23 août 2017 avait été précédé «de nombreux indices annonciateurs». Les autorités auraient pris un «risque inacceptable» en ne fermant pas les chemins de randonnée.

Les résultats de l'expertise réalisée par le géologue vaudois Thierry Oppikofer avaient été rendus publics en décembre dernier.

La nouvelle enquête pénale concerne deux experts de l'Office grison de la forêt et des dangers naturels, un géologue externe et deux représentants de la commune de Bregaglia, dont l'ancienne présidente de la commune et actuelle conseillère nationale PLR Anna Giacometti, précise le Beobachter. Ces trois dernières personnes n'ont pas pris position.

L'office grison, lui, s'exprime en revanche. «L'administration cantonale a grand intérêt à ce que la procédure avance rapidement et que la situation soit clarifiée pour toutes les personnes concernées», écrit-il mercredi. L'administration y apportera le soutien nécessaire.

Affaire rouverte après des plaintes

Le Ministère public avait classé en 2019 une première enquête sur l'accident. Celle-ci concluait que l'éboulement n'était pas prévisible. Le Tribunal fédéral a toutefois accepté un recours des proches des personnes ensevelies.

Le TF a déclaré que la justice n'aurait pas dû se baser uniquement sur les constatations des fonctionnaires, mais aurait dû demander une expertise. L'affaire a ensuite été rouverte.

Le 23 août 2017, lors de l'un des plus grands éboulements en Suisse depuis plus de 130 ans, huit personnes avaient perdu la vie sur un sentier de randonnée au Piz Cengalo, près de Bondo. Elles venaient d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse et sont portées disparues depuis.

Trois millions de mètres cubes de roche avaient alors grondé dans la vallée latérale du Val Bondasca. Les masses rocheuses avaient roulé sous forme de lave torrentielle jusqu'à la vallée principale du Val Bregaglia. Le village de montagne de Bondo avait échappé de peu à la destruction. Ses quelque 200 habitants avaient été évacués.

