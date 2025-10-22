Introuvable depuis six ans – L'affaire Rebecca Reush relancée

Six ans après la disparition de Rebecca Reusch, alors âgée de 15 ans, il y a de nouveau du mouvement dans l'une des affaires criminelles les plus connues d'Allemagne. Après deux perquisitions dans le Brandebourg, les enquêteurs évaluent actuellement les indices.

Disparue sans laisser de traces depuis février 2019 : Rebecca Reusch. Screenshot

DPA dpa

Après les recherches menées dans l'affaire de la disparition de Rebecca en 2019, les investigations se poursuivent. «L'évaluation des résultats de l'enquête des deux derniers jours se poursuit», a déclaré le porte-parole du parquet de Berlin, Michael Petzold, à l'agence de presse allemande. Il n'a pas précisé si les recherches reprendraient aujourd'hui.

Lundi, des fonctionnaires ont perquisitionné le terrain de la grand-mère de l'homme à Tauche dans le Brandebourg et le deuxième jour, ils ont fouillé un terrain à Herzberg, non loin de là. Le parquet n'a pas commenté les informations du «Tagesspiegel» selon lesquelles les policiers n'auraient pas trouvé d'indices décisifs. La police est intervenue avec des chiens de recherche de corps et une pelleteuse.

Rebecca Reusch a disparu sans laisser de trace le 18 février 2019 de la maison de sa sœur dans le quartier berlinois de Britz. La jeune fille, alors âgée de 15 ans, y avait passé la nuit et n'était pas arrivée à l'école le lendemain matin. Ses effets personnels étaient restés derrière elle. Depuis, aucune trace n'a été retrouvée. Très tôt, les enquêteurs ont supposé qu'elle n'avait pas quitté la maison vivante. La police berlinoise parle d'un homicide présumé.

Lors de la recherche de preuves dans l'affaire Rebecca, la police a également utilisé une pelleteuse. Sarah Knorr/dpa

Les enquêteurs soupçonnent depuis longtemps que le beau-frère, aujourd'hui âgé de 33 ans, a tué l'adolescente. L'homme le conteste. Sa défense n'a pas souhaité s'exprimer en réponse à une question posée à l'occasion de l'opération de grande envergure.

Outre la principale piste de suspicion à l'encontre du beau-frère, il existe depuis des années d'autres théories qui font l'objet de débats publics, basés sur les déclarations de proches et sur des indices tirés des dossiers d'enquête.

Différentes théories sur la disparition

Rebecca avait la réputation d'être joyeuse, mais aussi réfléchie ; à l'école, elle était parfois victime de harcèlement. Un ancien enquêteur estime néanmoins qu'un suicide est peu probable. Une autre piste mène à son monde en ligne: Rebecca était une fan passionnée du boys band sud-coréen BTS. Le matin de sa disparition, elle a envoyé un selfie en tenue de fan. On n'a pas retrouvé une couverture violette et un appareil photo polaroïd.

Les proches pensent qu'il est possible qu'elle ait voulu prendre des photos avant d'aller à l'école ou qu'elle ait voulu rencontrer quelqu'un dont elle avait fait la connaissance par le biais de la communauté de fans. Il n'y a aucune preuve de cela.

Même les informations venant de l'étranger sont restées lettre morte. Un témoin dit avoir vu Rebecca en Pologne et a donné des détails qui n'étaient pas connus du public, comme le fait qu'elle portait un appareil dentaire. Mais lorsque les enquêteurs ont voulu vérifier les enregistrements, ils avaient été effacés depuis longtemps. Un lien n'a jamais pu être confirmé.

Il n'est pas certain que les nouvelles recherches dans le Brandebourg apportent de nouvelles informations. Le parquet a réagi avec réserve aux informations selon lesquelles aucune trace décisive n'aurait été trouvée. «Nous ne pouvons pas donner d'indications pour le moment», a déclaré le porte-parole Petzold.

Pour la famille, il reste l'attente angoissante et l'espoir que Rebecca soit un jour retrouvée.