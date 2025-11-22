Six compagnies aériennes annulent leurs liaisons avec le Venezuela

Six compagnies aériennes ont annulé samedi leurs liaisons avec le Venezuela, après que les Etats-Unis ont averti l'aviation civile d'une «augmentation de l'activité militaire» dans le cadre du déploiement de forces américaines dans les Caraïbes, a indiqué à l'AFP le syndicat des compagnies aériennes.

Pour l'instant, les compagnies panaméenne Copa, Air Europa, Turkish et les compagnies vénézuéliennes Laser et PlusUltra continuent d'opérer. (image d'illustration) Imago

Keystone-SDA ATS

La compagnie espagnole Iberia, la portugaise TAP, la colombienne Avianca, la trinidadienne Caribbean, la brésilienne GOL et la chilienne Latam ont annulé leurs opérations, a déclaré la présidente de l'Association des compagnies aériennes du Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza.

Les Etats-Unis ont déployé dans les Caraïbes le plus grand porte-avions du monde, accompagné d'une flotte de navires de guerre et d'avions de chasse pour mener des opérations antidrogue, que le président vénézuélien Nicolás Maduro dénonce comme une «menace» visant à le renverser.

Vendredi, l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a exhorté les avions circulant dans l'espace aérien vénézuélien à «redoubler de prudence» en raison de «la détérioration de la situation sécuritaire et de l'intensification de l'activité militaire au Venezuela et dans ses environs».

«Les menaces pourraient représenter un risque potentiel pour les avions à toutes les altitudes, y compris pendant le survol, les phases d'arrivée et de départ», a souligné la FAA.

Mme de Loaiza a précisé que pour l'instant, les compagnies panaméenne Copa, Air Europa, Turkish et les compagnies vénézuéliennes Laser et PlusUltra continuent d'opérer.

Plus de 20 navires attaqués

Les Etats-Unis prévoient de déclarer lundi comme organisation terroriste un cartel de trafiquants de drogue dirigé selon eux par Nicolas Maduro. Depuis septembre, les forces américaines ont attaqué plus de 20 navires soupçonnés de se livrer au trafic de drogue dans la mer des Caraïbes et le Pacifique oriental, causant la mort de 83 personnes.

Dans un communiqué, l'ALAV a exhorté les personnes «qui possèdent des billets auprès des différentes compagnies aériennes desservant le Venezuela et dont les vols sont prévus dans les prochains jours ou les prochaines semaines» à «rester attentives à toute notification de leur compagnie aérienne».

Sur le site de l'aéroport international de Maiquetía, Caracas, les vols TAP et Avianca apparaissent samedi comme annulés.