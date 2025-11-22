Six compagnies aériennes annulent leurs liaisons avec le Venezuela

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Augmentation de l'activité militaire» Six compagnies aériennes annulent leurs liaisons avec le Venezuela

ATS

22.11.2025 - 23:39

Six compagnies aériennes ont annulé samedi leurs liaisons avec le Venezuela, après que les Etats-Unis ont averti l'aviation civile d'une «augmentation de l'activité militaire» dans le cadre du déploiement de forces américaines dans les Caraïbes, a indiqué à l'AFP le syndicat des compagnies aériennes.

Pour l'instant, les compagnies panaméenne Copa, Air Europa, Turkish et les compagnies vénézuéliennes Laser et PlusUltra continuent d'opérer. (image d'illustration)
Pour l'instant, les compagnies panaméenne Copa, Air Europa, Turkish et les compagnies vénézuéliennes Laser et PlusUltra continuent d'opérer. (image d'illustration)
Imago

Keystone-SDA

22.11.2025, 23:39

La compagnie espagnole Iberia, la portugaise TAP, la colombienne Avianca, la trinidadienne Caribbean, la brésilienne GOL et la chilienne Latam ont annulé leurs opérations, a déclaré la présidente de l'Association des compagnies aériennes du Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza.

Les Etats-Unis ont déployé dans les Caraïbes le plus grand porte-avions du monde, accompagné d'une flotte de navires de guerre et d'avions de chasse pour mener des opérations antidrogue, que le président vénézuélien Nicolás Maduro dénonce comme une «menace» visant à le renverser.

Vendredi, l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a exhorté les avions circulant dans l'espace aérien vénézuélien à «redoubler de prudence» en raison de «la détérioration de la situation sécuritaire et de l'intensification de l'activité militaire au Venezuela et dans ses environs».

«Les menaces pourraient représenter un risque potentiel pour les avions à toutes les altitudes, y compris pendant le survol, les phases d'arrivée et de départ», a souligné la FAA.

Mme de Loaiza a précisé que pour l'instant, les compagnies panaméenne Copa, Air Europa, Turkish et les compagnies vénézuéliennes Laser et PlusUltra continuent d'opérer.

Plus de 20 navires attaqués

Les Etats-Unis prévoient de déclarer lundi comme organisation terroriste un cartel de trafiquants de drogue dirigé selon eux par Nicolas Maduro. Depuis septembre, les forces américaines ont attaqué plus de 20 navires soupçonnés de se livrer au trafic de drogue dans la mer des Caraïbes et le Pacifique oriental, causant la mort de 83 personnes.

Dans un communiqué, l'ALAV a exhorté les personnes «qui possèdent des billets auprès des différentes compagnies aériennes desservant le Venezuela et dont les vols sont prévus dans les prochains jours ou les prochaines semaines» à «rester attentives à toute notification de leur compagnie aérienne».

Sur le site de l'aéroport international de Maiquetía, Caracas, les vols TAP et Avianca apparaissent samedi comme annulés.

Les plus lus

Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
Six compagnies aériennes annulent leurs liaisons avec le Venezuela
«Trouvez quelqu'un qui vous regarde comme Trump regarde Mamdani»
Un fer à souder, de la «curiosité» et un soupçon de mauvaise foi
Retour triomphal au Camp Nou : le Barça écrase l’Athletic Bilbao
Les Grenat se réveillent et arrachent un nul en deuxième période