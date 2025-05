Depuis le début du mois d'avril, la police cantonale valaisanne a constaté six délits de chauffards sur l'ensemble du territoire. Les contrevenants sont tous des hommes, âgés entre 18 et 58 ans et une femme de 21 ans. Les quatre automobilistes domiciliés en Suisse se sont vus retirer leur permis de conduire sur-le-champ. Deux conducteurs étrangers ont été amendés, et l'un a même été notifié d'une interdiction de conduire en Suisse.

Au total, la police valaisanne dénombre dix délits de chauffard depuis le début de l'année (archives).

Les deux dépassements de limite les plus importants sont de plus de 100 km/h sur une route à 80 km/h au col du Simplon (direction Italie) et de plus de 70 km/h et plus de 80 km/h respectivement sur une rue à Sion (50 km/h) et une route à Orsières (50 km/h), a indiqué jeudi la police valaisanne dans un communiqué.

Ils ont tous été dénoncés au Ministère public ainsi qu'au Service de la circulation routière et de la navigation. Ils risquent une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre ans ainsi qu'un retrait de permis d'au moins deux ans, selon la police. Au total, elle dénombre dix délits de chauffard depuis le début de l'année, précise-t-elle.