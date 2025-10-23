Les skieurs paieront plus cher pour exercer leur hobby cet hiver en Suisse: le prix des cartes journalières et des abonnements de saison devrait augmenter de 2 à 5%, a indiqué l'association faîtière Remontées Mécaniques Suisses (RMS).

Le ski devient une activité toujours plus coûteuse (image d'illustration). sda

Keystone-ATS Valérie Passello

En se basant sur un sondage auprès de 60 entreprises membres, le directeur de RMS Berno Stoffel, a expliqué cette semaine à Keystone-ATS que le prix des cartes journalières va grimper de 2 à 3% pour les adultes. Le montant dépend si les billets ont été achetés à l'avance ou sur place au guichet. Les prix des abonnements de saison devraient quant à eux augmenter de 3 à 5%, a-t-il ajouté.

La tendance des «prix dynamiques» se poursuit dans les stations helvétiques, a ajouté M. Stoffel. Le prix dynamique signifie que le tarif pour un forfait dépend du moment où on l'achète et de la date à laquelle on veut l'utiliser.

En général, la journée sera avantageuse si on achète son forfait tôt. A l'inverse, plus il y aura de skieurs attendus un certain jour, plus les prix seront élevés – comme lors des week-ends. Les stations de taille moyenne optent de plus en plus pour ce type de modèle, a relevé M. Stoffel. Les abonnements de saison deviennent de plus en plus importants.

Il y a deux ans, Remontées Mécaniques Suisses avait annoncé qu'un grand domaine skiable sur deux utilisait déjà le système des prix dynamiques.

L'agence de presse allemande dpa a indiqué récemment que les grands domaines autrichiens allaient relever leurs prix de 4% cet hiver, voire plus. Le secteur touristique s'attend malgré tout à une forte demande. En Allemagne, les skieurs doivent s'attendre à une hausse similaire, même si les prix sont plus bas.

Quand tombera la neige?

Si les conditions météorologiques sont à nouveau bonnes cet hiver en Suisse, RMS est optimiste pour la saison à venir, indique son directeur. L'an dernier, les remontées mécaniques suisses ont totalisé 26,3 millions de premiers passages, le meilleur hiver depuis plus de quinze ans.

La branche espère que la neige tombera tôt cette année. «L'envie de amateurs de sports d'hiver augmente avec les premières neiges», explique M. Stoffel. Selon le site internet de Suisse Tourisme, plusieurs grands domaines suisses prévoient de commencer leur saison en novembre.On peut déjà skier sur des glaciers dans trois domaines. Celui de Diavolezza (GR), sans le glacier, est quant à lui ouvert les mercredis et les week-ends. Les autres jours, il est à disposition de l'équipe nationale suisse de ski.