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Enquête en cours Gantrisch : une avalanche tue un snowboarder fribourgeois de 41 ans

ATS

4.4.2026 - 14:52

Un snowboarder est décédé vendredi dans une avalanche dans la région du Gantrisch. La victime est un homme de 41 ans domicilié dans le canton de Fribourg, a indiqué la police cantonale bernoise.

La police a ouvert une enquête sur ce décès survenu après une avalanche dans les Préalpes bernoises (photo d'illustration).
La police a ouvert une enquête sur ce décès survenu après une avalanche dans les Préalpes bernoises (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

04.04.2026, 14:52

04.04.2026, 15:01

Selon les éléments actuellement connus, l'homme descendait en direction de la cabane du Gantrisch, lorsqu’une plaque de neige s’est décrochée à la mi-journée sur le versant nord-est du Bürgle et l’a emporté avant de l’ensevelir. Les forces d’intervention immédiatement dépêchées sur place n’ont pu que constater son décès.

Lauterbrunnen. Drame en montagne : un homme de 35 ans tué par une avalanche sur le Schwarzbirg

LauterbrunnenDrame en montagne : un homme de 35 ans tué par une avalanche sur le Schwarzbirg

Une enquête est en cours. Outre les spécialistes du Secours alpin suisse, différents services de la police cantonale, deux équipes avec un hélicoptère de la Rega et un hélicoptère d’Air-Glaciers ont été mobilisés.

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