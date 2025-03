Le deuxième cortège du carnaval de Lucerne a attiré 70'000 spectateurs lundi après-midi. ATS

Le deuxième cortège du carnaval de Lucerne s'est déroulé lundi après-midi sous un soleil radieux. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont regardé le défilé des cliques et des chars.

Keystone-SDA, me, ats ATS

Une quarantaine de cliques, groupes et chars ont défilé du quai du Schweizerhof jusque dans la ville en passant par le Seebrücke qui traverse le lac. Environ 70'000 spectateurs (contre 50'000 l'an dernier) ont assisté au cortège, selon la police lucernoise.

La police signale qu'un Suisse de 30 ans a été interpellé près de la gare après avoir brandi un couteau. Il a été retenu par un employé d'un service de sécurité et arrêté par la police. Deux couteaux ont été saisis. Personne n'a été blessé. Une enquête est en cours.

Le carnaval de Lucerne prend fin mardi. C'est le deuxième plus grand de Suisse et le plus important en terres catholiques. Le plus grand carnaval du pays, à Bâle, débute lundi prochain à 04h00 avec le traditionnel «Morgenstraich».