Trois femmes ayant travaillé au grand magasin de luxe londonien Harrods accusent le troisième frère de Mohamed Al-Fayed, Ali Fayed, de les avoir sexuellement agressées dans les années 90, a rapporté vendredi la BBC.

Mohamed Al-Fayed, ici en 2013, et ses deux frères Salah et Ali sont accusés d'agressions sexuelles. IMAGO/PA Images

AFP Clara Francey

Ces nouvelles accusations s'ajoutent à des centaines de témoignages contre Mohamed Al-Fayed, ancien propriétaire d'Harrods accusé de viols et agressions sexuelles sur une durée de plus de 30 ans, mais jamais inquiété de son vivant. D'autres accusations ont récemment visé son frère Salah, également décédé.

Ali Fayed, 81 ans, seul frère encore vivant, est accusé d'avoir agressé ces trois femmes à Londres et lors de déplacements professionnels en Suisse ou aux Etats-Unis, à l'époque où les frères étaient à la tête du grand magasin londonien.

Ali Fayed, qui vit aux Etats-Unis, «nie sans équivoque toutes les accusations d'actes répréhensibles», et refuse d'être «un bouc émissaire», a déclaré son porte-parole à la BBC.

Une des ses accusatrices, Frances, décoratrice d'intérieur, dit avoir été agressée à plusieurs reprises par Ali Fayed, notamment dans sa maison du Connecticut (Etats-Unis) où elle était venue travailler.

«Quand je suis sortie (de la douche) en sous-vêtements, il se tenait dans la pièce», puis a mis ses mains «dans mon soutien-gorge, ma culotte», a-t-elle raconté.

Amy, qui accuse également Ali Fayed, a dit à la BBC espérer obtenir «une explication (...) pour avancer et commencer à guérir».

Selon le New York Times, une autre victime avait affirmé en novembre qu'Ali Fayed était au courant du «trafic» organisé par son aîné.

Ses trois accusatrices disent avoir été aussi agressées par Mohamed Al-Fayed, mort en août 2023.

Les témoignages contre l'ancien propriétaire de Harrods et du club anglais de Fulham se sont multipliées après la diffusion, en septembre, d'un documentaire de la BBC l'accusant de viols et agressions sexuelles.

«Il est clairement apparu, dès que nous avons commencé à travailler sur cette affaire, que d'autres personnes que Mohamed Al-Fayed avaient été impliquées dans ces violences contre des femmes», a réagi vendredi le collectif «Justice for Harrods Survivors».

Il représente les trois femmes qui accusent désormais Ali Fayed. Ce groupe a été contacté, depuis la diffusion du documentaire sur Mohamed Al-Fayed, par plus de 420 victimes et témoins. La police a elle déclaré avoir été contactée depuis par plus de 90 accusatrices.