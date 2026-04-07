  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sacré «Rémi» Son chat allait chez le voisin : amendée !

Clara Francey

7.4.2026

Une sexagénaire d'Agde, localité française sur les rives de la Méditerranée, va devoir verser 100 euros de dommages et intérêt à son voisin pour avoir laissé son chat continuer ses allers et venues sur sa propriété, a annoncé mardi le tribunal de Béziers (sud), dont la décision affirme tenir compte du «bien-être» de l'animal.

Rémi cause des remous entre sa propriétaire et le voisin (photo d'illustration).
Rémi cause des remous entre sa propriétaire et le voisin (photo d'illustration).
IMAGO/MiS

Agence France-Presse

07.04.2026, 17:02

07.04.2026, 17:09

Le conflit opposant Dominique Valdès, une artiste peintre de 65 ans propriétaire de Rémi, un matou au pelage roux, à son voisin retraité alimente la chronique depuis plus de deux ans, valant au félin un début de célébrité nationale.

Rémi se voit reprocher ses multiples escapades dans le jardin adjacent pour y faire ses besoins et d'avoir uriné sur une housse de couette à l'intérieur de la maison. En juillet 2024, sa propriétaire était assignée devant le tribunal civil de Béziers par son voisin retraité.

Le 17 janvier 2025, Mme Valdès a été condamnée à verser 450 euros de dommages et intérêts, à empêcher les intrusions du chat - sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard - et à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais de procédure.

Six mois plus tard, le voisin a réclamé que les astreintes soient «liquidées», puisque, selon lui, le matou continue à sauter le mur séparant les deux propriétés.

Dans son jugement rendu mardi, le juge de l'exécution du tribunal civil a considéré que les photos fournies à l'audience en février par le plaignant ne permettaient d'attester «avec certitude» qu'il s'agissait bien de Rémi que pour une période de 12 jours, selon un communiqué du tribunal.

En conséquence, l'astreinte a été «ramenée à la somme de 100 euros», le juge ayant également tenu compte de la «difficulté» pour la propriétaire d'empêcher son chat de rejoindre l'habitation voisine.

Le magistrat n'a, en outre, pas imposé de nouvelles astreintes, estimant qu'il n'est pas possible d'empêcher ce comportement «inhérent à la nature du chat et échappant au contrôle raisonnablement attendu de son propriétaire» sans «recourir à des mesures susceptibles de porter atteinte à son bien-être».

Toutefois, cela ne «dispense pas la propriétaire de son obligation de faire cesser l'intrusion du chat» chez le voisin, ajoute le juge, en soulignant que celui-ci garde également la possibilité «d'engager le cas échéant» une nouvelle «action en réparation de son préjudice».

Les plus lus

Trump accusé de démence après ses propos apocalyptiques sur l'Iran
France: on en sait plus sur l'accident de TGV
Gottéron face à ses carences : «Sans cette confiance...»
Lulu Gainsbourg explique comment il gère l'héritage de son père avec sa fratrie
«Que ça serve d'électrochoc» - La grosse colère d'un champion olympique
Un ex-skieur aurait détourné 30 millions d’euros de sa fédération !