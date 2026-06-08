La députée LFI Sophia Chikirou a été relaxée lundi par le tribunal correctionnel de Paris pour des accusations d'escroquerie liée à un média qu'elle avait cofondé. Mais elle a été condamnée pour vol dans ce vieux dossier qui a empoisonné sa campagne malheureuse aux dernières municipales.

La députée LFI Sophia Chikirou a dénoncé un «timing politique». KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

C'est ce timing qu'elle estime purement politique que Mme Chikirou, absente lundi au tribunal, n'a cessé de dénoncer durant la campagne pour la mairie de Paris (elle a obtenu moins de 8% des suffrages au second tour) et pendant son procès en mai.

Le tribunal l'a relaxée des principales accusations liées à une tentative de virement de 67'146 euros des comptes du site d'actualité Le Média, qu'elle ne dirigeait plus au moment des faits à l'été 2018, estimant notamment que l'usage d'une fausse qualité par la députée n'était pas caractérisé.

Il a en revanche condamné Mme Chikirou à une peine de 8000 euros d'amende dont 4000 avec sursis, pour avoir subtilisé deux formules de chèque dans les locaux du média à la même période.

Si le «vol est pour un élu un fait présentant une gravité certaine», le tribunal a tenu compte «de l'ancienneté» de l'affaire et du fait que «la société plaignante se soit désistée de sa plainte au terme d'un protocole d'accord».

Les faits remontent à juillet 2018 et l'accusation reprochait à la députée de 46 ans d'avoir tenté de tromper la banque Crédit du Nord en cherchant à faire virer des fonds du compte du Média, dont elle avait été fraichement évincée, vers sa société de conseil de l'époque, Mediascop.

L'audience mi-mai a offert une plongée sombre dans les coulisses du média, alors rongé par les guerres intestines.

Depuis, l'affaire aux allures de contentieux commercial était largement retombée: à la barre, seule Mme Chikirou était présente, un accord ayant été passé de longue date avec son ancienne webtélé pour convenir de l'abandon des démarches.

«Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi vous avez choisi le moment où j'étais candidate à la mairie de Paris pour ressortir cette affaire. (...) Vous avez clos ce dossier, cette enquête, il y a des années, cinq ans. Pourquoi avoir attendu tout ce temps-là?», avait lancé lors de l'audience Sophia Chikirou à la procureure.